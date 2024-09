Agenda informativa: El congreso del MAS evista se llevará a cabo sin supervisión del TSE y ratificará a Evo Morales como candidato

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 3 de septiembre

Morales con sus seguidores en el congreso anulado de Lauca Ñ. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho

– Congreso del MAS evista se realizará sin acompañamiento del TSE

El décimo Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue convocado por el evismo para este 3 de septiembre en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. El jefe nacional de ese partido, Evo Morales dijo que el evento va “sí o sí”, aun cuando no cuente con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El 23 de agosto, la Sala Plena rechazó la solicitud de supervisión de ese acto político por incumplir el artículo 8 del Reglamento para Supervisión de Organizaciones Política, la Resolución Constitucional 273/2023 de 11 de diciembre de 2023 y el Auto de 20 de marzo de 2024.

– Se publica la convocatoria para los postulantes a fiscal general

Tras aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la convocatoria para la selección y designación de fiscal general del Estado, la presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural publicará este martes de manera oficial el documento para las personas que pretendan aspirar al cargo público en tres medios de comunicación de alcance nacional y en las páginas de la Presidencia, Senado y Diputados. A partir del miércoles iniciaría la recepción de la documentación. Este lunes, el pleno de la ALP aprobó el documento sin un debate previo y directamente avalado por las fuerzas políticas presentes.

– El INE debe explicar los resultados del censo a la Asamblea de la Paceñidad

El alcalde de La Paz, Iván Arias, convocó a una Asamblea de la Paceñidad para este martes, en la cual se pretende que el Instituto Nacional de Estadística (INE)explique los primeros resultados presentados sobre el Censo de Población y Vivienda 2024. Arias y otras autoridades regionales expresaron sus dudas sobre los datos publicados por el INE. Uno de los aspectos que llama la atención es que el municipio de La Paz disminuyó su población respecto al Censo de 2012. La convocatoria es paras las 15:00 y posterior al informe, las fuerzas vivas de La Paz asumirán determinaciones.

– UAGRM presentará informe técnico sobre población de Santa Cruz

El equipo técnico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) presentará ante la Asamblea de la Cruceñidad un informe que supuestamente respalda que hay más población en Santa Cruz que la indicada por el INE. El rector de esa casa de estudios superiores Vicente Cuéllar asegura que, si los datos están mal realizados por el INE, su director, Humberto Arandia, deberá responder por daño civil y penal. El rector cree que los datos del censo de población y vivienda fueron realizados políticamente. Señala que la población cruceña defenderá sus necesidades y derechos.

– Sede de la Federación Tupac Katari amanece resguardada por policías

La sede de la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari amaneció fuertemente resguardada por efectivos de la Policía Boliviana, incluso, se instalaron vallas para impedir el tránsito vehicular y peatonal en la calle donde se encuentra el inmueble. La pasada jornada, una facción de los Ponchos Rojos, liderada por David Mamani, intentó este lunes tomar la sede de los campesinos paceños, exigiendo que se reconozca a su directorio. Los movilizados se enfrentaron a la Policía que respondió con agentes químicos. Para el Gobierno, esta movilización tiene un móvil político.

– Para lograr la estabilidad de 2022 se necesita reponer cerca de $us 5.000 millones de las RIN

El analista económico financiero, Jaime Dunn, afirmó que el incremento de las reservas internacionales netas (RIN) reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB) no es suficiente para alcanzar los niveles de estabilidad que tenía el país en el año 2022, por lo que se necesitaría reponer al menos $us 5.000 millones. El BCB reportó ayer que al 31 de agosto de 2024 se registró un saldo de $us 1.905 millones y destacó la estabilidad de estas desde diciembre del año pasado cuando se registró 1.709 millones de dólares. El principal componte de las RIN es oro.