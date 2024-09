«Es hora que el Gobierno busque mecanismos para reactivar la economía y no culpables», afirma alcalde cruceño

Mencionó que uno de los brazos operativos que tiene el Gobierno central son los municipios, que pueden ayudar a reactivar la economía, pero para eso se requiere de normativas y condiciones.



eju.tv / Video: DTV

Lidia Mamani / La Paz

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se pronunció este lunes sobre el mensaje del presidente Luis Arce que dio anoche, sobre las causas de la falta del dólar y combustible, e indicó que no es hora de buscar a los culpables, sino mecanismos para la reactivación económica del país. Afirmó que entre los brazos operativos del Gobierno central están los municipios y los empresarios, para ello debe hacer alianzas.

“El Estado ya tiene que darse cuenta que no lo puede hacer todo, tiene que buscar alianzas estratégicas, tiene que dar seguridad jurídica, no es cuestión de sacar leyes y que no se cumplan. Creo que lo más importante es dejar de quejarnos de qué pasó anteriormente, hay que mirar hacia adelante y tomar medidas rápidas y urgentes”, consideró la autoridad edil.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese contexto, manifestó que se tiene que buscar mecanismos para salir adelante de la situación difícil por la que está atravesando el país, principalmente en el aspecto económico con la falta del dólar y la escasez del combustible, principalmente diésel.

También puede leer: Como un profesor, Arce explica las causas de la crisis en hidrocarburos y la falta de dólares

Mencionó que uno de los brazos operativos que tiene el Gobierno central son los municipios que pueden ayudar a reactivar la economía, pero para eso se requiere de normativas y condiciones, que no les asignen competencias como programas o proyectos, en un momento en el que no cuentan con recursos económicos.

Asimismo, sugirió que haga alianzas estratégicas público – privado, porque no hay otro camino. “Ahí les digo claramente que si el presidente (Luis Arce) se apega a las regiones locales y a los empresarios, le irá bien. Si quiere el Estado hacer todo solo, no le irá bien, se lo digo y eso es algo que el Gobierno central tiene que analizar”.