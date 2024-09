Andrónico Rodríguez afirma que no está en disputa ni está distanciado de Evo Morales

Consultado sobre una posible candidatura por el ala evista en caso de que Evo Morales no logre ser habilitado mediante la presión social, Rodríguez evitó responder a la pregunta para evitar conflictos internos en su partido.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), aclaró que no está en una disputa ni está distanciado del expresidente Evo Morales, el líder de la facción conservadora del partido, después de que se conoció de una ruptura entre ambos liderazgos después de que en el Senado se aprobó la suspensión de las primarias para las elecciones generales de 2025.

“Bueno, no hemos podido conversar hasta el momento; sin embargo, cabe aclarar que no estamos en un momento disputa o de distanciamiento, de ninguna manera. No podemos conversar porque (él) está con mucha agenda de actividades, también yo con el tema del Fiscal General del Estado, no hemos podido concretar alguna reunión con el hermano Evo hasta el momento”, afirmó anoche en una entrevista con el programa No Mentirás.

En pasados días se conoció que Morales habría negado el saludo a Rodríguez durante el ampliado del MAS evista en Villa Tunari cuando se definió el inicio de una marcha desde Caracollo hasta La Paz como medida de protesta para la habilitación de Morales como candidato a la presidencia pese a los candados legales que existen actualmente.

El presidente del Senado fue invitado por organizaciones leales al presidente Luis Arce a ser el candidato a la vicepresidencia para las próximas elecciones; sin embargo, Rodríguez rechazó públicamente la invitación y declaró su lealtad a Evo Morales.