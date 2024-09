Arce acepta diálogo convocado por el Defensor del pueblo; Evo Morales no responde aún a la propuesta

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La pasada jornada hubo violentos enfrentamientos en El Alto. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Luis Arce acepta convocatoria al diálogo del Defensor del Pueblo en La Paz y le dice a Evo Morales que no renunciará; Evo: Digan lo que digan, hagan lo que hagan, el pueblo va a recuperar su revolución; e, incendios forestales: emplean 3 aeronaves con descargas de 30 mil litros de agua por operación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Luis Arce acepta convocatoria al diálogo del Defensor del Pueblo en La Paz y le dice a Evo Morales que no renunciará

El presidente Luis Arce aceptó la noche del domingo en un mensaje en el que estuvo acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca la convocatoria del Defensor del Pueblo para dialogar con el jefe de su partido, Evo Morales, en La Paz y no en la carretera. Además, además dirigió otro mensaje al expresidente: no renunciará ni huirá del país. «Pese a todo este ambiente de confrontación que se ha generado, el Gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco a ti y a una delegación de quienes te acompañan a sostener un diálogo sobre los aspectos que ya fueron respondidos de manera escrita por el Gobierno. Aceptamos la convocatoria del Defensor del Pueblo y dialoguemos sin condicionamientos en instalaciones de la Defensoría», afirmó el Mandatario.

– En Ventilla, El Alto, instalan vigilia para garantizar el paso de la marcha evista a La Paz

Centenares de personas que se identifican como “vecinos autoconvocados” se concentraron esta noche en la zona Ventilla de El Alto y bloquearon la avenida principal para garantizar el paso de la marcha dirigida por el expresidente Evo Morales a la ciudad de La Paz en horas de la madrugada. «El pueblo alteño nos estamos autoconvocando, una vez más los verdaderos patriotas, los verdaderos alteños y le queremos decir a la señora Eva Copa, ella no es dueña de El Alto, no es su hacienda. Esta tarde han venido dirigentes vendidos, funcionarios y grupos de choque de Santa Cruz, ahora aquí está el verdadero pueblo, que el Gobierno no juegue con el sentimiento de El Alto”, afirmó la pasada noche uno de los dirigentes vecinales.

– Evo: Digan lo que digan, hagan lo que hagan, el pueblo va a recuperar su revolución

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió a sus marchistas descansar esta noche en Achica Arriba, municipio de Viacha, para mañana ingresar a la ciudad de La Paz; dijo que “el gran día va a volver” y el “pueblo va a recuperar su revolución”. “Yo me di cuenta de que, después de conversar con algunos marchistas, quiero decirles desde acá, Viacha, el gran día va a volver por la unidad del pueblo boliviano. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, el pueblo va a recuperar su revolución. Por eso, hermanas y hermanos, nos toca descansar”, dijo Morales en su último mensaje de esta jornada. La denominada “Marcha para salvar Bolivia”, encabezada por el expresidente, pretende llegar hoy a La Paz para exigir al Gobierno que atienda su pliego.

– Enfrentamiento en El Alto: Una persona perdió un dedo; son al menos ocho heridos, según reporte del Gobierno

La ministra de Salud, María Reneé Castro, informó la tarde del domingo que al menos ocho personas quedaron heridas por los enfrentamientos entre arcistas y evistas, en la zona de Ventilla en la ciudad de El Alto. “Hemos tenido cerca de ocho pacientes, ocho personas heridas durante este suceso”, indicó Castro y señaló que entre los casos hay personas con heridas cortopunzantes, policontusos, con fracturas de clavícula y en la nariz. Además, que una persona perdió el pulgar derecho. La ministra señaló que se desplazaron brigadas médicas. Además, denunció que los grupos evistas atacaron con piedras al personal de salud y a una ambulancia. “Una de estas ambulancias ha sido afectada”, señaló.

– Pacto de Unidad responsabiliza a Evo Morales por enfrentamientos en cabildo

“Hoy Evo Morales está enfrentando a su pueblo”, aseguró el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, y lo responsabilizó de los enfrentamientos registrados en la zona de Ventilla, El Alto. “Ellos (evistas) están viniendo con armas, con gases lacrimógenos, piedras, vienen con todo y Evo Morales tiene que asumir toda responsabilidad”, indicó. Organizaciones sociales del Pacto de Unidad de los nueve departamentos se concentraron este domingo en Ventilla para participar de una concentración en defensa de la democracia, ante amenazas de un acortamiento de mandato del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

– Gobierno estima en medio millón de bolivianos las pérdidas para la cadena de turismo por los bloqueos

El Gobierno estima en medio millón de bolivianos por día las pérdidas económicas para el turismo interno y externo debido a la marcha y bloqueos iniciados por el expresidente del Estado, Evo Morales, según la evaluación del Viceministerio de Turismo. El titular de esa cartera, Iver Flores, informó que las pérdidas ascienden a 368.728 bolivianos por día en el turismo interno, y en cuanto al turismo receptivo (turistas que visitan Bolivia) 103.207 por día. En total el daño económico diario estimado en La Paz alcanza a diario los 471.935 bolivianos. “Eso hace un total de 471 mil bolivianos que se pierde por día, es decir casi medio millón de bolivianos sólo en el sector del Lago Titicaca”, precisó la autoridad gubernamental.

– En medio del conflicto azul surgen encuestas que ponen a Evo, Tuto y Manfred en los primeros lugares

En medio del conflicto social y político que enfrenta a las facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), este fin de semana surgieron nuevas encuestas de intención de voto que colocan a Jorge «Tuto» Quiroga entre los principales candidatos, junto a Evo Morales y Manfred Reyes Villa. El portal RKC difundió una encuesta privada atribuida a Raúl Garafulic, en la cual Morales lidera con un 25% de la intención de voto, seguido de Reyes Villa con un 13% y Quiroga con un 11%. Más abajo figuran Rodrigo Paz, Vicente Cuéllar, Andrónico Rodríguez y Luis Fernando Camacho, con 7%, mientras que Carlos Mesa y Luis Arce obtienen el 4.5% y 1.6%, respectivamente. Otra encuesta de septiembre de este año presenta a Quiroga como el candidato favorito de la oposición.

– Un policía está herido y con pronóstico reservado tras balacera con presuntos narcotraficantes en Santa Cruz

Un policía fue herido con cinco disparos de arma de fuego en medio de un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y presuntos narcotraficantes, en el municipio de en Ascensión de Guarayos, Santa Cruz. El policía se encuentra en una clínica de la capital cruceña y según los primeros informes, el diagnóstico es reservado. Según el informe preliminar, los agentes antidrogas recibieron información sobre un presunto acopio de sustancias controladas en un inmueble de esta región, por lo que se trasladaron hasta el lugar la pasada jornada. Los efectivos fueron recibidos con disparos, provocando así la respuesta de los uniformados y registrándose un cruce de fuego.

– Incendios forestales: emplean 3 aeronaves con descargas de 30 mil litros de agua por operación

El domingo empezó una nueva etapa en la lucha contra los incendios en el país. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que se emplearán tres aeronaves que tienen una capacidad de descarga de 30 mil litros de agua. La autoridad gubernamental indicó que al margen de estas aeronaves hay otras que son parte de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que también coadyuvan en labores de identificación de zonas de riesgo en incendios forestales. Desde el comando de operaciones aéreas de sofocación de incendios se informó que estas tres aeronaves podrán realizar entre tres y cuatro operaciones diarias, según el requerimiento que haya. El sábado, el presidente Luis Arce recibió dos aeronaves para la lucha contra incendios forestales.