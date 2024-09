Arce no asistirá a inauguración de Expocruz 2024, debido a la reunión con Evo

Dijo que si bien está ese encuentro con los dirigentes evistas, al que esperan que asista, el Primer Mandatario también tiene que atender otros temas de agenda.

El presidente Luis Arce no estará presente en la inauguración de la feria Expocruz 2024, que será inaugurada este viernes por la tarde, debido a que debe atender las reuniones con el expresidente Evo Morales, que lidera una marcha hacia la sede de Gobierno. El encuentro está previsto para las 18.00 en esta jornada en instalaciones del Ministerio de Educación.

“Hoy es la inauguración de la Fexpocruz, pero precisamente estamos con la convocatoria, creo que lo más importante es atender este tema, porque no queremos enfrentamientos entre los bolivianos y que se genere convulsión, como los seguidores de Evo Morales lo han hecho”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

Dijo que si bien está ese encuentro con los dirigentes evistas, al que esperan que asista, el Primer Mandatario también tiene que atender otros temas, como el de incendios en el departamento cruceño, tomando en cuenta que el sábado llega el avión cisterna que alquilaron; al igual que la entrega de obras a Cochabamba.

“Sabemos que Santa Cruz está en su aniversario, hay obras importantes para el departamento y se hacen las gestiones para mitigar el incendio, mañana llega el avión cisterna que se ha contratado. Entonces hay muchas gestiones, nosotros siempre agradecidos con el pueblo cruceño, pero en esta oportunidad, pese a las invitaciones el presidente tiene que atender temas que tienen que ver con la defensa de la democracia”, insistió.

No obstante, el senador del MAS, Hilarión Mamani, de la fracción evista, informó que están a la espera de una invitación formal para un diálogo con el presidente Arce Catacora y en la Casa Grande del Pueblo, debido a que la invitación no considera ninguna de las demandas. Advirtió que no aceptarán una reunión con los ministros.