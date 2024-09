Boris Johnson recurre a ‘Bridget Jones’ para reivindicar el trabajo de oficina y la Red se mofa

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los ‘fans’ de la comedia romántica ‘El diario de Bridget Jones’ se burlaron del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, después de que intentara usar la historia para instar a las mujeres a volver a la oficina a fin de mejorar sus perspectivas en la vida romántica.

En un artículo para Daily Mail, el político británico describió la oficina de Bridget Jones como «un entorno con un número razonable de hombres heterosexuales, seguros de sí mismos e inteligentes» y sugirió que «la Madre Naturaleza» quiere que los jóvenes vuelvan a la oficina «por todo tipo de razones evolutivas». En este sentido, Johnson afirmó que la protagonista, en comparación con las mujeres de hoy, «tenía un hábitat en el que podía estar segura de encontrar compañeros de crianza«.

«Es probable que trabajar desde casa sea aceptable para las generaciones mayores, pero para los jóvenes, que necesitan ir a la oficina, se trata de una farsa, una trampa y una ilusión. Si nos guiamos por las tasas de natalidad actuales, el teletrabajo también está demostrando ser muy poco romántico», escribió Johnson, añadiendo que las mujeres de hoy «nunca conocerán a su Sr. Darcy» si trabajan desde casa.

Sin embargo, los ‘fans’ de la comedia romántica no tardaron en resaltar el error en que había incurrido el ex primer ministro británico, ya que la protagonista de la comedia, basada en la novela homónima de Helen Fielding, no conoció a Mark Darcy en el trabajo, sino que era un viejo amigo de su familia con quien se reencontraba en la fiesta anual de su madre. «Bridget Jones no conoció a Mark Darcy en la oficina. Sin embargo, conoció a su jefe, que resultó ser un novio muy tóxico», comentó una usuaria. «Lee el libro, Boris«, le recomendó otro usuario al político.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas