Censo: Senador Flores plantea auditoría de campo porque el INE no habría llegado a regiones alejadas

El INE se abrió a una eventual auditoría internacional para verificar los resultados de población del Censo realizado el 23 de marzo.

Fuente: ANF

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores planteó este martes una auditoría de campo al último Censo de Población y Vivienda porque, por ejemplo, en el departamento de Pando, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no habría llegado a regiones alejadas por falta de logística.

“(Los censistas) no tenían de alguna manera insumos, logística. No tenían combustible, no tenían alimentos y algunos no se habrían desplazado. No tenían motocicletas, no tenían carros. Algunos hicieron su trabajo con sus propios medios, pero otros no tenían sus medios en (Pando). No es que exista un acta o no exista. Lo que se debe hacer es una auditoría de campo. ¿Fueron o no al lugar del destino en ciertas comunidades?”, cuestionó Flores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El senador pandino también expresó dudas respecto a los datos de población presentados por el INE, porque en una región de ese departamento las viviendas aumentaron de 200 a 1.500, pero la población se mantuvo en un número relativo, ni aumentó ni disminuyó.

Ante la ola de dudas que expresaron varios sectores y actores políticos, el INE abrió la posibilidad de una eventual auditoría internacional de los resultados de población del Censo realizado el 23 de marzo de este año.

“(Estamos) abiertos a la misma”, dijo el director del INE, ante la consulta del periodista respecto del pedido de varios actores políticos, principalmente de oposición.

De acuerdo al senador evista Roberto Padilla el gasto para la auditoría debe salir del propio Órgano Ejecutivo, porque el trabajo estadístico generó dudas en la población; mientras tanto, el diputado arcista Hernán Hinojosa, dijo que el presupuesto debe salir del bolsillo de quienes piden auditoría.