El cónsul de Chile en Bolivia, Fernando Rafael Velasco Parada, se solidarizó con las regiones azotadas por los incendios y afirmó que “todo el corazón de Chile está con ustedes”.

“Permítanme reiterar nuestra profunda solidaridad con todos los afectados por los incendios forestales que aún se encuentran activos, principalmente en los departamentos del oriente de Bolivia”, dijo el diplomático chileno en el acto de conmemoración de los 214 años del nacimiento de Chile como República Independiente.

Incendios

En su discurso, Velasco también se refirió a las acciones que desarrolló en su permanencia en el país.

Por ejemplo, destacó su trabajo no solo con las autoridades del Gobierno, sino también “con su sociedad civil, a la que asignamos la mayor importancia”.

Entre las acciones que destacó, está la inauguración en Arica de la cuarta reunión del Consejo Empresarial Chile-Bolivia, “que esperamos se reúna nuevamente este año, bajo la conducción de su nuevo flamante presidente nuestro amigo Rolando Kempff (presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz)”.

Asimismo, recordó que su despacho donó al Ministerio de Gobierno un carro bombero.

Recodó que su país otorgó becas a estudiantes bolivianos, mediante el programa de la Agencia de Cooperación Internacional de ese país.

Chile

Incluso, destacó actividades con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que, con expertos chilenos, se trasladaron a Potosí para cooperar en temas de manejo de residuos y otros temas de gestión ambiental.

“Ahora una nutrida delegación viene llegando de Chile, en un programa de nuestra Agencia de Cooperación Internacional (Agcid) para visitar faenas mineras y también intercambiar experiencias en esta temática de preocupación común en nuestros países”, relievó.

Meses atrás, según dijo, inauguró un Seminario sobre Diversidades Sexuales en Chile y Bolivia, porque promovemos de manera activa la igualdad y la no discriminación.

Al concluir, el diplomático dijo sentir “satisfacción” por su trabajo en el país.

“Algunos de mis colegas del cuerpo diplomático me bromean porque, a su juicio, me ven poco aquí en La Paz y en parte tienen razón, aunque en mi defensa respondo que no me voy de vacaciones, sino que seguimos trabajando”, remarcó el chileno.

Recordó que Bolivia y Chile “no mantienen relaciones” a nivel de embajadas, pero apostó por “generar confianza” entre ambos países.