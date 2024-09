Crisis ambiental Vs política: una marcha indígena contra los incendios llega a Santa Cruz y una marcha por el poder ingresa a La Paz

Mientras la Amazonía y la Chiquitania sufren el embate de los incendios en el marco de una crisis ambiental que afecta a todo Bolivia, La Paz es escenario de la mayor pugna política por el poder entre evistas y arcistas, todos ellos del partido oficialista

Mientras la Amazonía y la Chiquitania sufren el embate de los incendios en el marco de una crisis ambiental que afecta a todo el país, La Paz es escenario de la mayor pugna política por el poder entre evistas y arcistas, todos ellos del MAS, el partido en función de gobierno.

En ese marco, esta jornada una pequeña y pacífica marcha de indígenas chiquitanos y guarayos ingresa a Santa Cruz de la Sierra en protesta por los incendios y la crisis ambiental, mientras miles de evistas llegan a La Paz en otra marcha, en medio de tensión y violencia con los arcistas y tras haber hostigado y agredido a varios periodistas.

Marcial Fabricano lidera la marcha indígena en defensa de la biodiversidad

La marcha de indígenas partió hace cinco días de la población de Pailón y cuenta con la participación del histórico líder indígena de las tierras bajas, Marcial Fabricano, quien en 1990 también lideró la primera marcha de los pueblos indígenas del oriente por el territorio y la vida.

Entre tanto, la marcha oficialista, que busca garantizar la candidatura del expresidente Evo Morales, está liderada por el propio expresidente, quien tiene un pliego centrado en la crisis económica, aunque entre sus demandas figura el reconocimiento del congreso del MAS en el que él fue nominado como candidato del MAS, una posición a la que también aspira Luis Arce, aunque no de manera oficial.

Fabricano: «La crisis ambiental nos afecta a todos»

“Estamos ingresando a Santa Cruz ciudad, no somos multitudinarios, somos aproximadamente cien personas, entre niños, ancianos, pueblo. Esta movilización parte desde la Chiquitania y la causa son las quemas, millones de vidas que no se defienden, la biodiversidad, el humo, desmonte, invasión de nuestros territorios, no sabemos comandados por quienes”, expresó Fabricano la mañana de este lunes en contacto con Sumando Voces.

Marcha evista y el desafío del diálogo con el gobierno de Arce

Mientras esta marcha busca que la sociedad civil tome conciencia sobre la crisis ambiental que afecta a todos, la manifestación evista quiere una cita con el presidente Luis Arce, aunque ambos se ponen condiciones sin que el diálogo prospere.

La marcha evista, que ya tuvo dos momentos de confrontación con grupos arcistas, el primero en Vila Vila y el segundo en Ventilla, suma alrededor de 40 heridos, según reportes del Gobierno.

En cambio, la marcha indígena tiene como telón de fondo los incendios forestales que ya llevan más de tres meses y que han provocado la quema de unas 4 millones de hectáreas, entre bosque y pastizales.

Defensa del bien común: un llamado a la sociedad civil

“Estamos interesados en ser escuchados, que el pueblo nos escuche, la sociedad civil en sus diferentes estamentos, la defensa no solo es de los indígenas, el daño no solo es de los indígenas, esta crisis ambiental nos está dañando a todos, esta nuestra marcha es nuestra expresión por el bien común y los intereses de todos”, dijo Fabricano, quien es beniano, pero decidió participar de la marcha de indígenas chiquitanos y guarayos.