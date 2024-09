Cuatro departamentos en clases virtuales por la contaminación y Pando declara alerta roja sanitaria

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Santa Cruz es el departamento más afectado por los incendios. Foto: GADSC

Educación instruye clases a distancia en Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca por la humareda; emiten declaratoria de alerta roja sanitaria en Pando debido a la contaminación ambiental; y, fiscal general: a cinco días del inicio de inscripciones, aún no se registraron postulaciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Educación instruye clases a distancia en Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca por la humareda

Por los altos niveles de contaminación, el Ministerio de Educación instruyó la noche de este lunes aplicar la modalidad de clases a distancia en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando, Beni y Santa Cruz. “Se está instruyendo la modalidad a distancia en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca”, informó el ministro de Educación, Omar Veliz. En el caso de Cochabamba la decisión dependerá de la Dirección Departamental; mientras que, en Tarija y Oruro, explicó que tienen una calidad de aire «moderada”. Por los incendios forestales el Gobierno nacional declaró el sábado la Situación de Emergencia Nacional, en tanto el Ministerio de Salud emitió la alerta sanitaria por los altos niveles de contaminación.

– Emiten declaratoria de alerta roja sanitaria en Pando debido a la contaminación ambiental

La Gobernación de Pando emitió este lunes el Decreto Departamental 09/2024 donde se señala la declaratoria de alerta roja sanitaria por contaminación ambiental, ocasionada por los incendios forestales y chaqueos. “Nos declaramos en alerta roja sanitaria por contaminación de monóxido de carbono y dióxido de carbono”, informó el gobernador Regis Richter. La autoridad lamentó la situación que atraviesa el departamento debido a que el viento trajo el humo de otros departamentos y países vecinos. Por datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en Pando, en los últimos días, la contaminación del aire hizo que los niveles del índice de Calidad de Aire (ICA) sean mayores de los 300, es decir, de “muy mala” a “extremadamente mala”.

– Ultiman reglamento para aplicar sanciones de hasta Bs 2.464 por hectárea quemada

En esta semana, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) emitirá el reglamento que pondrá en vigencia las sanciones económicas elevadas por las quemas, informó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer. “Este nuevo incremento en las multas ha sido reciente. Hace aproximadamente 15 días se ha aprobado y la reglamentación el día de hoy, hasta mañana, ya se la va a aprobar y recién poner en vigencia, a partir de ello todo propietario que sea identificado va a tener que someterse a estas multas”, explicó en declaraciones al programa Fama Poder y Ganas. Con la norma se pone en marcha medidas correctivas en las sanciones por contravenciones al régimen forestal.

– Hasta este lunes ardieron más de 3,8 millones de hectáreas en Bolivia y la catástrofe aún no puede ser controlada

El fuego ya alcanzó a más de 3,8 millones de hectáreas en Bolivia, según la información reflejada por el Ministerio de Medio Ambiente, y aún no se logró parar esta catástrofe que se lleva por delante bosques, pastizales, fauna silvestre y hasta viviendas de áreas rurales que se ven afectadas por los incendios que azotan a diferentes regiones. “Existen 10 incendios activos que generan líneas de fuego de entre 20 y 30 kilómetros. A nivel nacional, se registran 78 puntos de fuego en 27 municipios de tres departamentos”, manifestó ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, desde el Centro de Monitoreo de Incendios. De los 3,8 millones de hectáreas, 1,5 millones corresponden a áreas boscosas y 2,3 millones a pastizales.

– Fiscal General: a cinco días del inicio de inscripciones, aún no se registraron postulaciones

A cinco días de la apertura de libros para el proceso de inscripción para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa informó este lunes que hasta el momento no existe ningún postulante al cargo. El plazo para la presentación de la documentación vence el 18 de septiembres. Alex Blacutt, miembro del equipo técnico de la comisión, informó este lunes que “muy poca” gente vino a hacer consultas, por lo que a la fecha “no hay un solo postulante registrado”. “Tenemos experiencia del anterior proceso de que los postulantes no vienen a un principio. En su mayoría creemos que va a venir a partir de media semana o al finalizar la semana”, dijo el funcionario.

– Huarachi denuncia ‘intento de golpe sindical’ tras protesta evista en la COB

Tras la protesta del sector evista en la sede sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi denunció este lunes un “intento de golpe sindical” a la casa matriz de los trabajadores. Además, indicó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia. “Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político. Este comité ejecutivo tiene respaldo de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas, porque esta institución matriz no es sectorial, es para todo el pueblo boliviano”, dijo Huarachi, secretario ejecutivo de la COB. El ejecutivo también denunció que recibió amenazas que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo.

– ‘Me equivoqué’: Morales devela que García le sugirió que Arce sea su ministro

En un encuentro político, en Mizque, Cochabamba, el expresidente Evo Morales develó que el exvicepresidente Álvaro García Linera le sugirió en 2006 que Luis Arce sea su ministro de Economía. El además jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) repasó cómo se decidió por Arce. Relató que, al conformar su gabinete, tenía resuelto quiénes serían sus acompañantes en el ámbito social y político, pero que tenía “dudas” sobre quién podía dirigir el despacho que ocupó el ahora mandatario. “Entonces, le llamo al Álvaro y él me dice: ‘Hay un joven economista; dice que viene del Partido Socialista y ha trabajado con (el exministro) Carlos Villegas’”, relató en referencia a Arce, de quien ahora es su enemigo político.

– Cámara de Industria cuestiona que Arce busque culpables y no soluciones ante la crisis económica

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, ponderó que, del informe del mandatario, lo importante fue que haya reconocido que en Bolivia hay una crisis, pese a que en el pasado lo haya negado. “Yo creo que el error ha sido buscar culpables, hoy deberíamos estar buscando soluciones, no buscar culpables. Hoy deberíamos estar comenzando a diseñar y proyectar la Bolivia que queremos”, afirmó. Durante la explicación sobre los orígenes y causas de la falta de combustible, Arce mencionó que la balanza comercial del sector privado fue negativa en todos los años, lo que significa que utiliza más dólares para sus importaciones que en exportaciones. “¿Hace cuántos años que no llegan empresas y no tenemos proyectos nuevos?”, cuestionó.

– Observan que los autos chutos, el contrabando y la minería dispararon el consumo de carburantes

El presidente Luis Arce informó el domingo que el consumo de diésel y gasolina se disparó en medio de la caída de la producción, pero analistas observan un mayor consumo de combustible subvencionado por los dueños de autos chutos, la minería aurífera y la salida de contrabando. En 2014 el país comercializaba 8,8 millones de barriles de gasolina y el 78% se producía en Bolivia, pero, en 2023, esto aumentó a 14,6 millones de barriles, pero internamente solo se refina el 44% y se debe comprar de afuera el saldo. En el caso del diésel en 2014 la comercialización era de 11,4 millones de barriles y el país se producía el 50% y se importaba el resto, en 2023 la demanda se disparó a 15 millones de barriles y el país debe importar el 80%, según Arce.

– Censo: El Alto descarta asistir a mesa técnica del INE hasta que Arandia asista a la Asamblea de la Alteñidad y responda preguntas

Tras la convocatoria del INE a las gobernaciones y municipios para tratar en una mesa técnica los resultados del Censo, autoridades de la Alcaldía de El Alto señalan que no asistirán a este encuentro hasta que Humberto Arandia, director del INE, asista a la Asamblea de la Alterñidad a responder las preguntas que le plantearon. “El señor Arandia se ha comprometido a subir a la ciudad de El Alto para absolver todas las dudas e inquietudes de las organizaciones sociales”, señaló Beatriz Zegarrundo, vocera de la Alcaldía. La vocera del Gobierno Municipal descartó que esta institución asista a la convocatoria lanzada por el INE hasta que el director del INE “cumpla su palabra.