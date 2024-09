Decenas de muertos en ataque yihadista en Nigeria

Las autoridades confirmaron al menos 81 muertes en un ataque de Boko Haram contra un mercado, aunque organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a 121.

Fuente: DW

Decenas de personas murieron tras un ataque perpetrado por presuntos yihadistas de Boko Haram en el estado de Yobe, en el noreste de Nigeria, confirmaron el martes (03.09.2024) a la AFP las autoridades locales. «Alrededor de 150 presuntos terroristas de Boko Haram armados con fusiles y lanzacohetes atacaron el barrio de Mafa subidos en más de 50 motocicletas alrededor de las 16:00 horas del domingo», dijo Abdulkarim Dungus, portavoz de la policía del estado de Yobe. Bulama Jalaluddeen, un funcionario local, añadió: «A partir de estas cifras se ha establecido que al menos 81 personas murieron en el ataque».

Amnesty International calls on the Nigerian authorities to investigate Boko Haram’s vicious and unlawful killing of 127 people just buried, following an attack on Mafa village Yobe state on Sunday. Search for dead bodies in the bush and in homes set ablaze is ongoing: pic.twitter.com/jelzZPKKa6

— Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) September 3, 2024