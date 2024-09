Diputada Choque acusa a «evistas» de impulsar las movilizaciones contra Arce

La diputada del MAS, Deysi Choque, del bloque «arcista», responsabilizó a Evo Morales y a sus afines de movilizar a organizaciones sociales contra el Ejecutivo y cuestionó ¿será que los narcotraficantes están financiando la lucha frontal contra el gobierno de Luis Arce?

Yola Layme

La Paz.- Según Choque, las movilizaciones no lograrán que el presidente Arce renuncie y huya del país, como pretende Evo Morales al impulsar una campaña visitando diferentes regiones y utilizando medios de comunicación para desacreditar al Órgano Ejecutivo.

“El presidente Lucho (Luis Arce) no es cobarde y no va a huir. No puede hablarse de autogolpe cuando por redes y medios de comunicación decir de frente: ‘nos vamos a movilizar hasta que se escape este gobierno’. No dice Lucho movilícense, vengan a fregarme, salió el supuesto ejecutivo de la Única (Confederación Única de Trabajadores Campesinos), Evo Morales dice vamos a iniciar las movilizaciones, entonces seamos sinceros quiénes quieren convulsionar el país”, afirmó la diputada Choque.

La diputada denunció que los “diputados radicales” tienen un financiamiento económico que les permite llegar a cada una de las regiones, con grandes camionetas, socializar discursos contra el gobierno, utilizando el tema de dólares, desabastecimiento de diésel y gasolina.

“Aún se siente otro presidente, no hay medida que dé una magia, una solución, ya que no solo Bolivia sufre por el dólar, es Argentina, Chile, pero nuestro presidente ha ido buscando la paz social. Los evitas han estructurado de tal manera que su lucha frontal es en sindicatos, comunidades, hay personas que solo se dedican a hacer contra campaña”, manifestó Choque.

En ese sentido, Choque recordó que Morales, quien los pasados meses dijo que apenas tenía recursos económicos para llegar a fin de mes “hoy tiene Land Cruiser, tres comunicadores, camionetas andando con destelladores sin ser autoridad, ¿cómo hacen? ¿Será que los narcotraficantes están financiando la lucha frontal contra el gobierno de Luis Arce porque son los más afectados?”, manifestó.