Diputado arcista ingresa a Plaza Murillo con mineros, dice que pueden estar ahí sólo los que defienden al Gobierno

El senador arcista del MAS Félix Ajpi cuestionó la actitud de Gobierno por permitir que civiles ingresen a la Plaza Murillo casi a cumplir la tarea de la Policía.

Foto: ANF

Fuente: ANF

Nuevamente, la Policía dejó ingresar a Plaza Murillo de La Paz a una marcha de mineros pro gobierno; según el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuéllar, sólo pueden estar ahí los que defienden al Gobierno, porque el paso está cerrado para los “golpistas”.

“No hay diferencia ni preferencia, aquí se deja entrar a la Plaza Murillo a compañeros que apoyan la gestión de Gobierno. Justamente, la policía va a dejar entrar a los que respaldan a un Gobierno constitucional (electo) con el 55%, no va a dejar ingresar a golpistas que quieren derrocar y no respetar (el voto popular mayoritario)”, sostuvo Cuéllar a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esta jornada, la sede de Gobierno nuevamente fue testigo de movilizaciones de organizaciones sociales afines al gobierno de Luis Arce. Desde tempranas horas, instituciones aglutinadas en la Asamblea de la Alteñidad se concentraron en la multifuncional de la Ceja de El Alto para marchar rumbo a la ciudad de La Paz en “Defensa de la democracia”.

Asimismo, el diputado Cuéllar concentró a mineros potosinos en la avenida Montes de la ciudad de La Paz para marchar en respaldo al gobierno nacional. Inicialmente, dijeron que se concentrarían unos 1.500 mineros cooperativistas, pero no se concretó la expectativa y se observó un número reducido de personas usando cascos. Esta movilización ingresó sin mayores problemas a Kilómetro 0 de la sede de Gobierno.

Normalmente, las movilizaciones sociales son impedidas de ingresar a la Plaza Murillo por la Policía; en algunos casos, los efectivos del orden usan agentes químicos para impedir el paso. Sin embargo, el Gobierno comenzó a implementar ciertas preferencias para que sus sectores afines ingresen al centro político, incluso les ofreció comodidades para su permanencia, como letrinas móviles y agua.

El lunes, la Policía permitió el ingreso de “grupos de choque” equipados con escudos artesanales y explosivos que hicieron detonar, al margen de la Ley 400, ante la llegada de la marcha evista “para salvar Bolivia”. Incluso se les permitió consumir bebidas alcohólicas hasta el día siguiente. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que esas personas llegaron a “defender la democracia”.

El senador arcista del MAS Félix Ajpi cuestionó la actitud de Gobierno por permitir que civiles ingresen a la Plaza Murillo casi a cumplir la tarea de la Policía.

“Concentran en la Plaza Murillo (a gente) que nada tienen que ver con la protección del Estado. Hay instituciones determinadas para proteger algún comportamiento de la población, se ha distorsionado toda esa situación de imagen normativa y la imagen del pueblo boliviano”, protestó Ajpi.

/DPC/FPF//