Diputado Egüez ridiculiza el Censo Nacional manipulado por el gobierno de Luis Arce

“Hoy voy a hablar sin saber si me escuchan porque no sé si existo o no existo con los datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas)”, con esas expresiones el diputado por Santa Cruz, Walthy Egüez, de Creemos, ridiculizó el Censo Nacional de Población y Vivienda y los resultados preliminares.

Fuente: Prensa Creemos

“Queremos dejar en claro y decimos de forma enfática que no reconocemos el censo como no lo reconoce todo el país. Se ha visto, lastimosamente, se ha visto manchado ese proceso censal por la mano dañina del gobierno nacional. Una mano dañina que intentó hacernos pelear entre hermanos bolivianos”, dijo tras cuestionar irónicamente tanto el proceso como sus resultados.

Egüez, nuevamente, reclamó a las autoridades del oficialismo “el manoseo” de la institucionalidad nacional, en este caso del INE, cuyos resultados “truchos” impiden cumplir con una planificación real de desarrollo identificando las verdaderas necesidades de las regiones.

“Desde las Asamblea Legislativa rechazamos ese Censo, gastaron recursos que el país necesita, recursos por los que la población está en las calles. ¿Cómo vamos a iniciar políticas públicas coherentes si esos datos son truchos”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas