Diputado Reyes afirma que el presidente Luis Arce brilla por su ausencia

El asambleísta cuestiona al gobierno por no atender los problemas urgentes que aquejan al país

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes afirmó este viernes que en el país parecería que no existe presidente ni gobierno, porque Luis Arce Catacora no atiende los problemas urgentes que atraviesa el país como la crisis económica, la desconfianza general en el Censo Nacional de Población y Vivienda, los incendios que están arrasando millones de hectáreas en el país, entre otros que deben ser resueltos por el gobierno.

“Es que realmente el presidente parecería que no existiera. Cómo es posible que se siga quemando el país como nunca, no declare emergencia, que haya un problema con el censo, no haya divisas, que haya problemas económicos y gravísimos, que no tengamos reservas, prácticamente ya no hay gobierno”, reclamó el asambleísta de oposición.

Asimismo, aseveró que La Paz debería movilizarse como lo hace Santa Cruz en esta jornada, porque los resultados del Censo Nacional de Población y vivienda afectan a todos los departamentos del país y el gobierno trata de imponer ese informe del Instituto Nacional de Estadística que provoca total desconfianza en la población boliviana, además de apelar al argumento de que el rechazo solamente tiene un móvil político.

“La excusa perfecta para ellos para deslindar responsabilidades es que el rechazo es político. Hay que empezar las movilizaciones, porque hoy por hoy no podemos permitir que el gobierno siga mintiendo a la gente, imponga un resultado que no tiene confianza, que no espere siquiera el escrutinio de todas las actas y que por lo menos haya la participación de todos los niveles de gobierno a nivel nacional”, señaló.

El diputado de CC, Alejandro Reyes. Foto: captura pantalla

Sobre los incendios forestales exigió que se haga la declaratoria de emergencia nacional que permita acceder a la ayuda especializada de países que tienen experiencia en la atención de este tipo de desastres que afectan al país, así como poder tener ayuda económica; sin embargo, criticó que la actual gestión ‘no mueva un dedo’ para atender estos incidentes que provocan la desaparición de millones de hectáreas de bosques.