Dirigente campesino denuncia persecución judicial del Gobierno por el bloqueo en el altiplano

Los campesinos de la provincia Omasuyos bloquean la carretera El Alto-Copacabana como medida de presión para que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca renuncien a sus cargos.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos “Tupak Katari” de La Paz, David Mamani, denunció que el Gobierno ejerce una persecución judicial en contra de los dirigentes que bloquean la carretera en el altiplano de La Paz desde el lunes.

“Los delincuentes están matando ¿A esos delincuentes los procesan con acción directa? No. Ahí los tenemos robando, delinquiendo, no los controlan y para eso no hay policías, para eso no hay Fiscalía ni juez ni nada, no hay una justicia ordinaria, pero para aquellos dirigentes que realmente están luchando por un derecho justo de sus bases, de sus comunidades, para eso ciento por ciento implementan la justicia ordinaria, entonces aquí en Bolivia estamos viviendo una total injusticia social, aquí simplemente el Gobierno central está haciendo prevalecer la justicia ordinaria a favor de su interés personal y de su élite dominante”, denunció.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las declaraciones del dirigente se registran después de que ayer cuatro ciudadanos, detenidos por participar del bloqueo campesino en el departamento de La Paz, se sometieron a un juicio abreviado y aceptaron una sentencia que les permitiría recuperar su libertad y no ser enviados a la cárcel.

También puede leer: Campesinos acusados de bloquear aceptan una sentencia reducida para evitar la cárcel

Los campesinos de la provincia Omasuyos bloquean la carretera El Alto-Copacabana desde el lunes como medida de presión para que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca renuncien a sus cargos.