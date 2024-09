Dirigente evista del MAS advierte que defenderán su sigla en las carreteras

Ponciano Santos acusó a los vocales electorales de obedecer las determinaciones que toma el gobierno de Luis Arce

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Llegó el día D para el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) y suenan tambores de guerra en sus filas porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no supervisará el X Congreso Nacional Ordinario de esa tienda política que se llevará a cabo este martes en la localidad de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, con la firme intención de su militancia de proclamar a Evo Morales como candidato para las elecciones generales del 2025.

Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Evo Morales, aseguró que con la supervisión o no del TSE, el acto político se realizará en Villa Tunari para elegir a la nueva Dirección Nacional del partido azul a la cabeza de Evo Morales, de quien se da por hecho que nuevamente será elegido líder máximo por los representantes de las organizaciones sociales que lo respaldan.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hemos esperado con paciencia al TSE, pero, como no quieren supervisar nuestra militancia va a definir qué medidas vamos a tomar en los próximos días y en las próximas semanas; cuando hay una imposición y un manejo de los vocales electorales por parte del gobierno seguramente nuestras organizaciones sociales plantearán las medidas que asumiremos; eso sí, nosotros vamos a defender la sigla del MAS y vamos a asumir las medidas que por derecho constitucional tenemos”, enfatizó.

Foto: captura pantalla

Evo Morales ratificó en las pasadas horas que este martes se desarrollará ‘sí o sí’ el congreso del MAS y advirtió que las medidas que tome su militancia serán plena responsabilidad TSE por negar la supervisión de ese evento; además, calificó de lacayos a los vocales electorales a quienes acusó de someterse a las decisiones del gobierno de Luis Arce, motivo por el cual no estarán presentes los técnicos del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) en Villa Tunari.

“Nosotros con los siete vocales vamos a resolver en las carreteras y las calles el caso del MAS con el TSE, además, quiero decir a Arce Catacora que no seas mentiroso, has robado la plata del pueblo boliviano con tu represión, con tu amenaza de matar a los dirigentes no lo vas a lograr, hoy nos querrás quitar la sigla, pero vamos a defender al instrumento político, el movimiento campesino y las organizaciones sociales no vamos a permitir que nos quiten la sigla. La militancia del MAS está con Evo Morales”, coincidió Santos con su líder.

Lea también: Evo llega al congreso del MAS y dirigentes advierten: ‘Nos haremos respetar, aunque sea por la fuerza’

Asimismo, calificó a la administración de Arce como una dictadura, por ello, desconocen su legitimidad y la critican por la ausencia de políticas y la incapacidad que muestra para atender las demandas de los diferentes sectores de la sociedad que piden una solución a la crisis que atraviesa el país; en cambio, las actuales autoridades gubernamentales intentan responsabilizar a Evo Morales por la mala situación económica solo para eludir su responsabilidad.

Reiteró que el MAS cumplió con todos los requisitos exigidos tal cual exige la ley; sin embargo, pese a ello el Órgano Electoral negó la supervisión, motivo por el cual el encuentro de este martes tomará las acciones que se llevarán a cabo de aquí en adelante para evitar la proscripción de la sigla, así como la intención gubernamental de invalidar a Evo Morales como postulante de esa tienda política en los próximos comicios de 2025.

Foto: captura pantalla

“Recalco, en la carretera nos vamos a ver con los siete vocales, vamos a hacer respetar la Ley de Partidos Políticos, ellos saben muy bien que hemos cumplido legalmente el año pasado con el congreso de Lauca Ñ, así que no tenemos dudas ni miedo, este gobierno está mandando la inteligencia con policías civiles para sabotear y perjudicar el congreso, no van a poder porque nuestra militancia va a llegar masivamente de todo el país”, resaltó.

El 23 de agosto, la Sala Plena del TSE rechazó la solicitud de supervisión de ese acto político por incumplir el artículo 13 del estatuto orgánico del MAS, el artículo 8 del Reglamento para Supervisión de Organizaciones Políticas, la Resolución Constitucional 273/2023 de 11 de diciembre de 2023 y el Auto de 20 de marzo de 2024.