El bloqueo de los “ponchoss rojos” en el altiplano de La Paz golpea al turismo y a la producción de leche

Los campesinos de la provincia Omasuyos piden la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, y tienen cerrada la carretera El Alto-Copacabana desde el lunes.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El bloqueo que protagonizan los campesinos de la provincia Omasuyos en la carretera El Alto-Copacabana está golpeando con fuerza al turismo que por día está perdiendo al menos 500 mil bolivianos y a los productores de leche que ahora no pueden entregar sus productos porque las plantas estatales como EBA y Proleche paralizaron sus operaciones en el sector.

“Se reporta una pérdida diaria de medio millón de bolivianos solamente en ese sector” informó ayer el viceministro de Turismo, Hiver Flores.

Copacabana y el lago Titicaca son destinos turísticos de envergadura del país, representa lo mejor de la oferta nacional junto al salar de Uyuni; sin embargo, ahora la actividad se encuentra paralizada debido al cierre de la vía principal.

Los “ponchos rojos” como se denomina los bloqueadores de la provincia Omasuyos mantienen cerrada la vía desde el lunes y su demanda es la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

No obstante, el bloqueo está afectando a las mismas comunidades productoras de leche que no pueden entregar sus cupos a la empresas estatales que operan en el sector de Achacachi debido a que dejaron de operar debido al bloqueo.

“Si la planta no puede transportar sus productos si hablamos de EBA, de Proleche, no podrá traer de Achacachi hasta La Paz de manera segura, lo que hace la planta es parar y no operará, y quien pierde es directamente el productor. El productor no podrá entregar su producto a la planta porque la planta no podrá operar porque no tiene la seguridad de que sus productos puedan llegar”, informó el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

El cierre de vías está afectando a más de 2.000 productores de leche de la región del altiplano que no percibirán ingresos por la venta del producto.