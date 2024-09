El diputado Cabezas rechaza que el ala evista tenga la intención de acortar el mandato de Arce

Asegura que el ampliado de Villa Tunari en ningún momento pidió la dimisión de los actuales gobernantes

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado Renán Cabezas negó este miércoles que el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) tenga la intención de acortar el mandato de Luis Arce Catacora y aseguró que la versión se origina en una errónea interpretación de las determinaciones del ampliado de Villa Tunari del pasado 3 de septiembre y de las declaraciones hechas por el expresidente Evo Morales; además, recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) ofrece mecanismos de blindaje para que el primer mandatario concluya su gestión de cinco años.

En ese sentido, resaltó que entre las conclusiones del ampliado del MAS evista está la exigencia al gobierno para que respete los derechos civiles, políticos, individuales y colectivos que todas las personas tienen y deben ser resguardados por el Estado; asimismo, que dé una solución a la falta de dólares en el mercado interno y a la escasez de combustibles en el país; además, que no intente proscribir al MAS ni apartar a Evo Morales de la lucha por la presidencia en las elecciones generales de 2025.

“¿Por qué lo quieren eliminar? Tanto terror, tanto miedo, los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a tener posturas políticas diferentes o coincidentes, no se puede vulnerar aquello, tenemos derecho a postular al ciudadano de nuestra confianza y, para nosotros, para miles de bolivianos es el hermano Evo Morales; el autogolpe para qué era, para que los militares tomen el poder, cuando se frustra es que el presidente sale a victimizarse, cuando el presidente da mensajes en lugar de dar certidumbre, está dando la señal que es incapaz de gobernar”, apuntó.

Por ello, dijo que la posibilidad de que Arce renuncie está latente y rememoró que otros presidentes anteriores dieron un paso al costado porque ya no tenían soluciones que ofrecer al pueblo boliviano y que, en ese caso, hay una sucesión constitucional que establece la CPE; sin embargo, aclaró que la marcha del evismo no tiene el objetivo de pedir la renuncia del actual mandatario, sino que se dedique a gobernar y solucionar los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto.

“Nadie está planteando acortar el mandato (de Arce), con el MAS -IPSP no hemos planteado este hecho, no es uno de nuestros fines acortar el mandato, lo que estamos pidiendo es que el gobierno asuma sus responsabilidades, se dedique a gobernar y no únicamente esté en campañas políticas electorales, que los ministros hagan su tarea, que el ministro de Gobierno en vez de ser insensible con el dolor de la ciudadanía se dedique a darle seguridad; su tarea no es dedicarse a afanes políticos, es dar seguridad al pueblo boliviano”, espetó.

El diputado evista Renán Cabezas. Foto: captura pantalla

Cabezas calificó a Arce como ‘una vergüenza de presidente’ que solamente se victimiza, porque no puede dar respuestas a la crisis económica que afecta a todos los sectores del país y la capacidad adquisitiva ya que los productos de primera necesidad se incrementaron de manera ostensible; en tanto, el gobierno solamente tiene afanes políticos que buscan la proscripción del MAS y de Evo Morales como candidato en las justas del próximo año.

“El congreso de Lauca Ñ fue legal y legítimo, el gobierno se ha entrometido, en todos los órganos tiene un proyecto totalitario, el arcismo le ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que anule el congreso de Lauca Ñ cuando este regentó el mismo y señaló que se cumplió con lo que establece nuestro estatuto orgánico, quieren forzar a que algunos dirigentes arcistas sean reconocidos por el MAS cuando no corresponde porque no son militantes”, dijo.