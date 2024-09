El peligroso aeropuerto en el que sólo 50 pilotos del mundo están calificados para aterrizar

Fuente: infobae.com

El piloto maniobra con precisión milimétrica, ajustando la nave entre dos imponentes picos de más de 5.000 metros de altura. El suelo parece acercarse a una velocidad vertiginosa, pero la pista aún no está a la vista. Pasajeros inquietos clavan sus manos en los reposabrazos, conteniendo la respiración. Finalmente, cuando parece que el avión está a punto de desaparecer en el horizonte montañoso, el asfalto emerge brevemente entre el valle. Cuando toca tierra suavemente, estallan los aplausos tras unos segundos de tensión contenida. No es un aterrizaje común; es una hazaña en uno de los aeropuertos más desafiantes del planeta: Paro International Airport, en el reino montañoso de Bután.

Este aeropuerto, rodeado de la majestuosa cordillera del Himalaya, es famoso no solo por su belleza, sino por las dificultades técnicas que presenta. Los pilotos deben realizar todo el aterrizaje manualmente, confiando únicamente en sus ojos y experiencia, sin radar que los guíe.

Pero lo que realmente llama la atención de Paro es que solo unos 50 pilotos en el mundo están calificados para enfrentarse a este reto, y cada aterrizaje es una mezcla perfecta de nervios de acero y habilidad.

Paro International Airport se encuentra a 2,245 metros sobre el nivel del mar en Bután (Photo by Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images)