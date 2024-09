En el ampliado del MAS, Morales denuncia que Lima hizo 4 pedidos al TCP para afectarlo y perjudicar al evismo 

Respecto a la candidatura para 2025, Morales repitió lo señalado en anteriores oportunidades: que está habilitado y que Lima, años atrás, reconoció su candidatura.

El expresidente Evo Morales en el ampliado del MAS evista. Foto:RKC





Fuente: Brújula Digital

Durante su discurso en el ampliado del MAS del ala evista, el expresidente Evo Morales denunció que el ministro de Justicia, Iván Lima, hizo cuatro pedidos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), para afectar su postulación a las elecciones generales y perjudicar al evismo.

“Últimas novedades de la semana pasada, nos informan desde Sucre que el martes o miércoles, Iván Lima ha pedido al TCP, conocidos como autoprorrogados, cuatro cosas. Primero, garantizar y aprobar el referéndum, segundo, inhabilitar al Evo, Lima ha pedido eso. Tercero, desconocer y rechazar el congreso de Lauca Ñ y cuarto, que el Tribunal Constitucional debe declarar al estatuto del MAS – IPSP inconstitucional”, aseveró Morales durante su intervención en el ampliado que se realiza la mañana de este martes en Villa Tunari, Cochabamba.

Recordó que sobre al referéndum, referido a la relección presidencial y subvención de los hidrocarburos, el TCP declaró improcedente las cuatro preguntas enviadas por el presidente Luis Arce.

“Esta mañana he leído y Iván Lima dice que no van a juntar con la elección del Órgano Judicial, pero va a haber otro, no sé si harán”, dijo Morales.

Respecto a la candidatura para 2025, Morales repitió lo señalado en anteriores oportunidades: que está habilitado y que Lima, años atrás, reconoció su candidatura.

“Sus primeras declaraciones de 2021 dice textualmente que Evo está habilitado como candidato, ahora dice que no está habilitado, por eso está pidiendo al TCP, porque sabe que estoy habilitado como candidato”, mencionó. Sin embargo, el Tribunal, en diciembre del año pasado, anuló la reelección presidencial indefinida en el país andino, lo que supone la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025.

Sobre el congreso de Lauca Ñ, Morales explicó que el caso se analiza en salas constitucionales en Sucre, por lo que el ministro de Justicia habría pedido que se desconozca y rechace ese evento.

“Lo que está pidiendo es, Sucre debe rechazar el congreso del MAS-IPSP en Lauca Ñ del año pasado, está en manos de ellos. Eso no está perdido, por lo que estamos pidiendo al TSE que reconozca ese congreso”, dijo el exmandatario.

En octubre del año pasado, por decisión unánime, el pleno de la Sala del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió desconocer el congreso realizado en Lauca Ñ que ratificó a Morales como el máximo líder del MAS.

Respecto a su cuarta denuncia, Morales dijo que el pedido de Lima de que se declara inconstitucional el estatuto es “mucho atrevimiento” contra el MAS.

“No se puede entender y cómo va a pedir a Sucre que el estatuto del MAS-IPSP debe ser declarado inconstitucional, ese es el mejor mensaje de reconolonización, eliminar totalmente al MAS y esa es posición del Gobierno”, indicó.

Inicialmente, el encuentro que se realiza en Villa Tunari fue convocado como congreso; sin embargo, debido a que el TSE decidió no acompañarlo el ala evista debió convertirlo en un ampliado, para que así no contravenir las disposiciones del ente electoral y arriesgarse a recibir una amonestación.

