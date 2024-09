Erwin Bazán de Creemos afirma que ni Evo Morales ni Luis Arce son la opción para los bolivianos

El legislador de oposición resalta que no pudieron dar una solución estructural a la crisis económica que atraviesa el país

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de la agrupación Creemos, Erwin Bazán, afirmó este martes que ni Evo Morales Ayma, ni Luis Arce Catacora, son la solución a los problemas que atraviesa el país, porque mostraron ineptitud para manejar las riendas del país a lo largo de los diecisiete años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), y en la actualidad viven una realidad distinta al resto de la población al preponderar su pelea interna sin importarles la aguda crisis que atraviesa el país.

El legislador opositor recordó que Arce y Morales están enfrascados en una pelea interna por hacerse de la dirección del MAS que la irradiaron al contexto nacional mediante acciones que afectaron a la estabilidad económica del país, ya que priorizaron una pugna de poder interna en lugar de brindar soluciones al incremento de los precios de los productos de la canasta familiar, a la escasez de combustibles y la ausencia de dólares en el sistema financiero nacional, entre otros.

“Los bolivianos quieren una solución y es lo que no pueden dar ni Evo ni Arce, porque son megalomaníacos, están con el único afán de conseguir el poder, po r eso, nosotros lo tenemos claro, ni Evo ni Arce son la solución que necesitamos los bolivianos, ellos ya mostraron las suyas, mostraron qué tan corruptos pueden ser, mostraron que no tienen capacidad para dar soluciones estructurales a la economía y mostraron que lo único que les interesa es prorrogarse en el poder”, resaltó.

En ese sentido, exhortó a la población boliviana a no votar por el MAS en las próximas elecciones nacionales, porque tanto la facción radical como la renovadora son lo mismo -dijo- y en el 2025 la consigna debe ser liberarse del influjo de ese partido que le hizo mucho daño al país; además, puntualizó que una de las primeras demandas de los diferentes sectores sociales es que el líder que asuma la conducción del país es que dé soluciones concretas a las necesidades nacionales.

“A nadie le interesa en este país si Evo es candidato, como tampoco le interesa si Arce lo es, a los bolivianos no les interesan las peleas políticas, eso es politiquería; necesitamos que el gobierno de Arce deje esas peleas novelescas y se concentre en dar soluciones a la crisis económica de los bolivianos y que Evo Morales deje en paz a los bolivianos de una buena voz, Bolivia no es su chaco, Bolivia no es el escenario donde deben dirimir sus disputas políticas internas”, enfatizó.

Sin embargo, Bazán dejó en claro que el adelantamiento de las elecciones no es la solución para las dificultades actuales, porque al hacerlo es el MAS el beneficiado, porque le interesa la convulsión y el caos para sacar ganancia, además que en la actualidad las instituciones del Estado están cuestionadas por su parcialidad con el poder y no garantizan que existan condiciones óptimas para encarar procesos de transformación en el país con total transparencia.

“No somos partícipes de adelantar las elecciones, porque es hacer un favor al MAS que siempre pesca en río revuelto, porque no tenemos instituciones sólidas, democráticamente hablando, que nos garanticen que tendremos condiciones óptimas; por aquí nuestro trabajo de aquí a las elecciones del 2025 es intentar llegar lo mejor posible con instituciones democráticas que garanticen transparencia en las próximas elecciones; adelantar las elecciones es darle más cancha al MAS para que haga fraude”, subrayó.