Evistas acusan a la prensa de “no decir la verdad”, de “ser pagada” y justifican agresiones

Esta jornada nuevamente los seguidores de Evo Morales agredieron a miembros de la prensa, así como en días pasados.

Fuente: ANF

Los seguidores del expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que ingresaron con la marcha denominada “Para salvar Bolivia” a la ciudad de La Paz, justificaron las agresiones a la prensa porque supuestamente “no dicen la verdad” y por “ser pagada”; pero exigieron respeto al derecho a la protesta.

Franz Persona Chavas, quien se identificó como ejecutivo nacional del “Estado Mayor del Pueblo”, dijo que tienen el derecho constitucional de ejercer su derecho a la protesta y por eso están marchando, pero no tuvo el mismo criterio con el derecho a la libertad de prensa.

“Querido hermano, periodista, la prensa no informa con la verdad, mienten, están a favor del gobierno. Obviamente están pagados, por ese lado cuidan (su trabajo). Gracias al gobierno tienen también sus pegas que en este momento están trasmitiendo eso. Nosotros vamos a pedir a la prensa que hable con la verdad”, acusó el dirigente evista para justificar la violencia a los periodistas.

La periodista de Cadena A de Oruro Irene Torrez denunció que fue golpeada con un palo en la espalda y amedrentada, tuvo que ser trasladada a un centro de salud en Panduro. El hecho se produjo cuando ella intentó ayudar a una persona violentada por un grupo de afines al exmandatario.

Los periodistas de Bolivia Tv (gubernamental) denunció la empresa que fueron retenidos por los marchistas. Este domingo, el periodista de Red UNO Víctor Mendizabal también fue insultado y empujoneado, un grupo le cuestionaba su trabajo.

El marte, el periodista de SEO TV en la localidad de Vila Vila fue censurado e impedido de grabar a los movilizados del lado arcista. Amenazantes se acercaron al periodista y le dijeron que deje de transmitir.

Este lunes, dos periodistas de Bolivisión fueron impedidos de realizar su trabajo, admeás fueron agredidos verbalmente porque presuntamente “son prensa vendida”.

De acuerdo al señor Víctor Mamani Meneces, marchista evista, la prensa no dice la verdad por eso hay agresiones, caso contrario, sería aplaudida. Dijo que medios afines al gobierno taparon la verdad cuando hay escases de gasolina y de dólares.

“Primero la prensa nos tiene que garantizar, tienen que hablar la verdad (…) (para no agredirles). Evidentemente hay que respetar la libre expresión y la libre información. Lo que están haciendo actualmente los periodistas es no investigar y no decir la verdad”, justificó la violencia a periodistas.

El diputado evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Gabriel Colque también justificó la violencia hacia los trabajadores de la información porque supuestamente se parcializan con el gobierno de turno.

“Nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión, pero siempre la prensa de manera neutral que entreviste a todos. No tergiversen las cosas, ellos agreden, mientras nos provocan. Cuando la prensa saldría de manera transparente, el pueblo va estar feliz, pero si se parcializa, tergiversan, ¡ah!, allí hay reacción”, señaló.