Evo Morales inicia arremetida para lograr la habilitación de su candidatura y Arce denuncia que hay ‘ambiciones electorales’

Evo Morales se dirige a la concurrencia en el encuentro del ala radical del MAS. Foto:RKC

Evo anuncia marcha desde Caracollo a partir del martes 17 y bloqueo de caminos para octubre; Arce denuncia la apuesta por el ‘odio’ y la ‘mentira’ por ‘ambiciones electorales’; y, Asamblea de la Cruceñidad define paro departamental de 24 horas desde las 00:00 hrs del viernes. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo anuncia marcha desde Caracollo a partir del martes 17 y bloqueo de caminos para octubre

El expresidente Evo Morales anunció que el martes 17 de septiembre próximo iniciarán una marcha desde Caracollo, en Oruro, hasta la ciudad de La Paz, movilización que estará liderada por los afiliados al Pacto de Unidad, con el fin de que el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite su candidatura a la elección presidencial de 2025 y también se reconozca el congreso de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. También afirmó que los bloqueos de caminos se pueden hacer en octubre próximo. “El 16 o el martes 17 empezaremos una gran marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, de manera pacífica para que cumplan estas demandas, todos debemos prepararnos, tenemos dos semanas”, enfatizó Morales.

– En el ampliado del MAS, Morales denuncia que Lima hizo 4 pedidos al TCP para afectarlo y perjudicar al evismo

Durante su discurso en el ampliado del MAS del ala evista, el expresidente Evo Morales denunció que el ministro de Justicia, Iván Lima, hizo cuatro pedidos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), para afectar su postulación a las elecciones generales y perjudicar al evismo. “Últimas novedades de la semana pasada nos informan desde Sucre que el martes o miércoles, Iván Lima ha pedido al TCP, conocidos como autoprorrogados, cuatro cosas. Primero, garantizar y aprobar el referéndum, segundo, inhabilitar al Evo, Lima ha pedido eso. Tercero, desconocer y rechazar el congreso de Lauca Ñ y cuarto, que el Tribunal Constitucional debe declarar al estatuto del MAS – IPSP inconstitucional”, aseveró Morales.

– Arce denuncia la apuesta por el ‘odio’ y la ‘mentira’ por ‘ambiciones electorales’

En medio del ampliado evista y un día después de los enfrentamientos entre policías y campesinos en La Paz, el presidente Luis Arce denunció, sin señalar a quién, la apuesta por el odio y la mentira por “ambiciones electorales”. “Ante los que apuestan por el odio, la mentira, la violencia y la confrontación entre bolivianas y bolivianos buscando convulsionar el país por ambiciones electorales, nuestra respuesta siempre será más trabajo y gestión”, escribió este martes en sus redes sociales. El lunes, una masiva movilización de campesinos Ponchos Rojos degeneró en un enfrentamiento con efectivos de la Policía Boliviana en la zona de San Pedro, en La Paz. El saldo de los incidentes fue heridos en ambos bandos.

– El TSE ya redistribuyó los escaños; un departamento pierde una diputación y existe empate entre La Paz y Santa Cruz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya hizo la redistribución de escaños de la Cámara de Diputados con base a los datos cuestionados del Censo de Población y Vivienda. Según el vocal Tahuichi Tahuichi, un departamento perdió una representación y existe un empate entre La Paz y Santa Cruz. “Ya está hecho, sólo que estamos puliendo últimos testeos, pero ya está. Solamente voy a decir que hay una suerte de una equiparación entre La Paz y Santa Cruz; y hay un departamento que pierde un escaño”, dijo el vocal del TSE anoche en BTV. El Órgano Ejecutivo envió los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al TSE para que realice su trabajo de redistribuir la representación de diputados con base a los cuestionados datos del censo.

– Órgano electoral registra a casi 200 mil nuevos empadronados, jóvenes que votarán por primera vez

El vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó este martes que el Servicio de Registro Cívico (Serecí) registró cerca de 200 mil nuevos empadronados entre el 21 de agosto y el 31. En total, el registró alcanzó a 390 mil personas, de esa cantidad 190 mil corresponden a cambios de domicilio. “Desde el 21 de agosto hasta el 31 de agosto, tenemos un reporte de 199 mil, es decir que tenemos 200 mil registros nuevos y por cambio de domicilio tenemos 190 mil, ambos suman 390 mil registros, entre nuevos y por cambio de domicilio”, detalló el vocal del órgano electoral. Afirmó que esas cifras muestran que superaron con “creces” la meta que se fijaron y que los datos merecen un reconocimiento al órgano electoral.

– Asamblea de la Cruceñidad define paro departamental de 24 horas desde las 00:00 hrs del viernes

Este viernes 6 de septiembre, Santa Cruz vivirá un paro de 24 horas en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda, una de las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad que tocó 3 temas importantes: los resultados del Censo de Población y Vivienda, los incendios forestales. y la crisis económica. “Ante el fraude censal del INE promovido por el Gobierno central, se declara paro cívico departamental a partir de las 00:00 hrs. de este viernes 6 de septiembre”, señaló el presidente cívico Fernando Larach. Asimismo, rechazó vehementemente los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de 2024 y denunciar el escamoteo de cientos de miles de habitantes.

– Asamblea de la Paceñidad rechaza datos del Censo, dice que no permitirá recortes a presupuestos y exige auditoría

Las explicaciones del INE sobre los datos preliminares del Censo no dejaron convencidas a las personas que asistieron a la Asamblea de la Paceñidad donde rechazaron los resultados, se declaró emergencia y se exige una auditoría. Señalan que existen “serias contradicciones que no fueron sustentadas” por los técnicos. Como segundo punto, la Asamblea resolvió que no permitirán recortes al presupuesto asignado al municipio paceño como efecto de los resultados del Censo, argumentando que son “equívocos, dudosos, contradictorios y que no pueden ser técnicamente sostenidos”. La Asamblea de la Paceñidad se declaró en estado de emergencia y solicitó una auditoría técnica internacional a todo el proceso del censo.

– Sistema financiero: Depósitos crecieron $us 2.696 millones en moneda nacional y cayeron $us 478 millones en moneda extranjera

Según un informe de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), los depósitos en el sistema financiero crecieron $us 2.696 millones en moneda nacional y cayeron $us 478 millones en moneda extranjera, cifras que corresponden a un reporte interanual al mes de junio de 2024. “En cuanto a la composición por monedas, en el caso de los depósitos, a junio de 2024 la participación en moneda nacional se situó en 90,8%, resultado que responde por un lado, al aumento de $us 2.696 millones de depósitos en en el último año, dando cuenta de la confianza de la población”, reza el reporte . De manera general el reporte refleja que los depósitos del público en el sistema bancario, a junio de 2024 alcanzaron a $us 29.998 millones.

– YLB prioriza negociaciones con cuatro empresas internacionales para la extracción de litio

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que está en la etapa de negociación con cuatro compañías internacionales que obtuvieron las mejores calificaciones en la segunda convocatoria internacional para el desarrollo de proyectos tecnológicos en la extracción de litio. Estas empresas, según explicó YLB, fueron seleccionadas con base en la madurez tecnológica de sus propuestas, la viabilidad financiera, los parámetros técnicos y el tiempo de ejecución. Las firmas elegidas son CBC de China, Protecno S.R.L. de Italia, Eramet S. A. de Francia y Eau Lithium PTY Ltd. de Australia. Tres tienen sistemas probados y operando en entornos reales, y la otra aplica un sistema completo y calificado en un entorno operacional.

– ‘El Colla’ fue atacado a balazos porque quería tomar el mando de la organización de Marset en Bolivia, informa viceministro Aguilera

Para la Policía la balacera en Cotoca en la que fue herido Erland Ivar García se produjo porque este hombre, considerado el segundo al mando de la organización montada por Marset en Bolivia, quería tomar su lugar y de esa manera liderar sus operaciones. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, brindó una conferencia de prensa en la que explicó que gran parte de los problemas que surgen entres criminales están relacionadas por las disputas territoriales y traiciones. Cuando se le consultó a Aguilera si este era el caso por el que Erland Ivar García, quien presuntamente quería tomar el control de la organización criminal de Marset en Bolivia, la autoridad de Gobierno lo confirmó.