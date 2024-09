Explosiones de coches, motos, radio y otros dispositivos en el Líbano

Entre los dispositivos detonados se encuentran coches, motos, radio, ‘walkie-talkie’, teléfonos y buscapersonas. En los videos, difundidos en las redes sociales, se puede ver las consecuencias de las nuevas explosiones. En las calles libanesas, se ven los coches y motos ardiendo, y diferentes dispositivos de comunicación explotados.

⚡️⭕️ Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.

Many residential buildings are on fire pic.twitter.com/e3zuzcv8Wu

— Middle East Observer (@ME_Observer_) September 18, 2024