Farmacéuticos de La Paz advierten que ni el arancel cero para la importación de medicamentos frena la escalada de precios

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

La Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (ASPROFAR) de La Paz advirtió de que ni el establecimiento de un arancel cero para la importación de medicamentos frena la escalada de precios debido a la escasez de dólares por lo que la tendencia al alza continúa.

“Esta situación es muy preocupante y no está funcionando esta medida de arancel cero como ya algunas autoridades lo han mencionado que son entidades que también les compete, y que es por la deficiencia y escasez de dólares, mientras no haya esa solución yo creo que ni el arancel cero está pudiendo frenar. Nosotros teníamos esa expectativa como sector farmacéutico, como farmacias unipersonales privadas a nivel Bolivia, teníamos esa expectativa de que los medicamentos bajen o mantengan por lo menos el precio, pero es, al contrario, semana tras semana, día tras día, mes tras mes está aumentando los medicamentos y no vemos un efecto favorable a través de arancel cero”, manifestó Silvia Heredia, presidenta de Asprofar La Paz, en una entrevista con la red Uno.

El 28 de agosto de este año, el Gobierno anunció la liberación de aranceles para la importación de insumos médicos y medicamentos hasta el 31 de diciembre y creó la ventanilla única para agilizar el comercio exterior como parte de los acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción con empresarios privados.

La medida tenía el objetivo de parar el incremento de los precios de los medicamentos; sin embargo, no logró ese cometido hasta ahora porque la compra de los fármacos en el exterior se realiza en dólares, una divisa escasa en el país.

“Entendemos que es un mes desde que se ha promulgado y habría que analizar este arancel cero, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, me imagino que las autoridades correspondientes evaluarán y nosotros también como sector farmacéutico lo evaluaremos y esperemos que el Gobierno nos dé una pronta solución”, expresó Heredia.

En las farmacias de las ciudades de La Paz y El Alto, como de otras ciudades capitales, se han incrementado los precios de los medicamentos. Sólo como ejemplo, la cápsula amoxicilina que tenía un precio de Bs 1 ahora cuesta Bs 1,50 o la leche para recién nacidos que hace cuatro meses costaba hasta Bs 120 ahora cuesta 220 bolivianos.

El Gobierno denunció que existiría agio y especulación por parte de algunas farmacias por lo que anunció controles más estrictos; sin embargo, los farmacéuticos descartaron que exista una elevación irregular de precios sino responden al incremento de los precios de la importación.