Fencomin advierte que no mirará de “palestra” la marcha de Caracollo; mientras que mineros auríferos anuncian apoyo a evistas

La Fencomin se declaró en estado de emergencia y pide a los dirigentes y a las autoridades convocar al diálogo para que conversen sobre las necesidades de la población.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) advirtió este jueves que no mirará desde la “palestra” la marcha de Caracollo, que lidera el expresidente Evo Morales, por lo que se declaran en estado de emergencia. Mientras que, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) anunciaron que se sumarán a la caminata de los evistas.

“La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia no va a mirar de la palestra y tampoco va a aceptar intentos de desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente. No podemos mirar de la palestra cuando abiertamente quieren resquebrajar, romper el orden constitucional, cualquier marcha y reivindicación, cuando es legítima y sincera, el pueblo lo apoya, pero cuando hay un interés personal no lo permitirán”, enfatizó el secretario General de Fencomin, Fredy Cruz, en conferencia de prensa.

Agregó que la Fencomin se declaró en estado de emergencia y que piden a los dirigentes y a las autoridades convocar al diálogo para que conversen sobre las necesidades de la población, en el que no deben primar los «intereses personales».

Entretanto, el instructivo de Fecoman señala que los presidentes de las Cooperativas Centralizada y afiliados deben asistir para sumarse a la marcha de reivindicación para “salvar Bolivia”, prevista para el lunes 23 de septiembre próximo a las 6.00 en la población de Achica Arriba, en la carretera que va rumbo de La Paz a Oruro.

Las posiciones de ambas federaciones de cooperativas mineras se da en un momento en el que Morales lidera una marcha desde Caracollo, en Oruro, que partió el martes 17, y prevé llegar el fin de semana a la ciudad de El Alto y el lunes 23 ingresar a la sede de Gobierno; mientras que, el Pacto de Unidad arcista anunció que hará una contramarcha el domingo 22 desde la zona de Ventilla, en El Alto, para «defender la democracia».