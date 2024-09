Ganaderos piden que normas contra incendios se trabajen de manera conjunta y no apuntando a los productores

“El productor no es capaz de quemar sus infraestructuras, sus pasturas, sus corrales y su misma maquinaria como tal. Entonces creo que la normativa debe ser construida en concordancia”, dijo el presidente de Fegasacruz.

Ante la situación de desastre generada por los incendios forestales en el departamento cruceño, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, consideró que las normativas que buscan sentar mano dura contra los responsables deben construirse de manera conjunta con los actores del sector que se ven afectados por el fuego, sin tener que apuntar a los productores por los incendios.







“Estamos de acuerdo con que se procese el responsable de un incendio, pero el productor no es capaz de quemar sus infraestructuras, sus pasturas, sus corrales y su misma maquinaria como tal. Entonces creo que la normativa debe ser construida en concordancia también en una mesa con el sector”, sostuvo el ejecutivo.

Según la explicación del dirigente, existen casos en los que se detectaron incendios que alcanzaron a predios productivos y en lugar de profundizar las investigaciones para encontrar culpables, se opta por apuntar directamente al productor.

Asimismo, Ruiz expresó que Fegasacruz tienen en conocimiento que hasta la fecha hay cerca de 250 notificaciones contra productores debido a esta situación, en un contexto en el que extreman esfuerzos para que el fuego no alcance a sus inversiones.

“A quien se culpa es al dueño del predio, independientemente de quién prende fuego. Entonces no estamos hablando de un debido proceso, solo estamos ‘confirmando’ de que la persona que prendió el fuego es el dueño del predio, en este caso el ganadero. Lo que nosotros como productores pedimos es que haya una investigación mucho más seria y profunda contra los culpables”, enfatizó.

Ruiz manifestó que la afectación por el fuego no alcanza solo a las pasturas, sino también al agua a la que tienen que acceder los animales en el campo, situación que afecta al crecimiento y ciclo reproductivo del ganado, escenario que se replica en estancias de la Chiquitania y Guarayos.

“Creemos que esto se va a agudizar si no nos llueve. Realmente para los ganaderos quedarnos sin pasto no solamente es un problema, sino también agudiza el tema de no tener el agua”, agregó el dirigente durante una entrevista con UNITEL.