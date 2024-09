Gobierno iniciará nuevo trámite para referéndum, pero aún no define fecha

La Viceministra señaló que “es muy importante que en las decisiones que afectan a la población se pueda escuchar al pueblo y eso involucra el proceso consultivo”, y por ello insistirán en el referendo.

La Paz.- La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que aún no fueron notificados con el rechazo a las preguntas planteadas por el presidente Luis Arce, por ello iniciarán el trámite para un referendo enviando las preguntas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Tribunal Constitucional Plurinacional. La fecha del referendo aún no fue definida.

“Teníamos el 1 de septiembre, aún no nos han notificado, entendemos que ya no se puede dar ese proceso, pero lo que sí vamos a hacer es continuar con el proceso, ya veremos cómo se van ajustando los tiempos, no puedo adelantar”, afirmó la viceministra de Comunicación.

Explicó que las preguntas volverán a enviar al Tribunal Supremo Electoral para su revisión técnica, luego enviarán al Tribunal Constitucional Plurinacional para que realice el control constitucional y de acuerdo con la respuesta que tengan seguirán con el proceso hasta concretar el referendo.

El Gobierno envió las preguntas al TCP, que declaró improcedente con el argumento de que el TSE no emitió un informe técnico y una resolución administrativa aprobatoria de las tres preguntas, como lo hizo con las cuatro anteriores, es decir, considera que el presidente Luis Arce debió enviar antes las preguntas reformuladas al ente electoral.

La Viceministra señaló que “es muy importante que en las decisiones que afectan a la población se pueda escuchar al pueblo y eso involucra el proceso (del referendo)”, y por ello insistirán en el proceso consultivo.