Gobierno reitera invitación al diálogo a Evo y denuncia agresión contra funcionario

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este viernes que con el fin de que no haya pretextos de inasistencia al diálogo que convocaron al expresidente Evo Morales, decidieron enviar a un funcionario del Gobierno para dejar la carta de invitación al diálogo, pero en respuesta recibió agresiones y violencia. Pese a ello, indicó que se reitera la invitación al expresidente.

“Evo Morales, una vez más nos dirigimos a usted y le decimos que asista al diálogo que hemos convocado y que antes que inicie su marcha, el presidente Luis Arce lo convocó, vamos a seguir insistiendo en el diálogo. No ponga sus intereses por ser candidato una vez más, cuando usted ya fue presidente en varias ocasiones”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

Enfatizó que el Gobierno considera que esta marcha no es en defensa de la democracia, sino por intereses personales de Evo, que busca imponer su candidatura por las buenas o por las malas, sólo por su “angurria de poder” a costa de derramar sangre de la población boliviana.

“Lo que sucedió hoy lo denunciamos ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional, sobre la violencia que se quiere generar por una marcha que quiere imponer la candidatura de Evo. Como ven en el video (reproducción de material), lo que se quiere generar es violencia contra el funcionario y contra los trabajadores de la prensa”, indicó Prada.

Denunció que se haya generado una vez más agresiones a funcionarios y a periodistas en una marcha que busca habilitar la candidatura de Evo Morales, marcha que no sólo tiene la intención de generar convulsión, sino también acortar el mandato del presidente Arce.

Indicó como esta mañana Evo dijo que no recibió carta de invitación al diálogo y así no coloque pretextos, para evitar la muerte de bolivianos, se dispuso que un funcionario lleve la nota hasta la población de Ayo Ayo, para que así no haya pretexto a su inasistencia.