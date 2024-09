Suman las voces para que Luis Arce declare al país como zona de desastre nacional

Incendios provocan el mayor desastre en décadas en el país

Fuente: Correo del Sur

Los incendios forestales de este año ya son considerados como el mayor desastre ambiental en el país, al menos, de las últimas décadas, por la gran cantidad de hectáreas devastadas por las llamas: más de 7 millones solo en Santa Cruz. Mientras el fuego sigue avanzando a paso vivo, especialmente en el oriente boliviano, suman las voces de pedidos al presidente Luis Arce de que se declare “desastre nacional”.

Según reportó el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, Jhonny Rojas, a la fecha “ya son más de 7 millones de hectáreas que han sido devastadas” en ese departamento, lo que constituye la mayor catástrofe de la historia de Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En 2019, la cifra reportada a nivel nacional fue de 5.305.512 hectáreas (has) consumidas por los incendios. Ese año, hasta ahora, es el que tuvo más afectaciones por el fuego en el país. Cantidades similares se registraron en 2016 (5.012.230 has) y en 2020 (5.021.820 has), de acuerdo con datos de la ABT.

El año pasado, el número de hectáreas quemadas por las llamas, también a nivel nacional, alcanzó las 2,6 millones.

FUNDACIÓN TIERRA

Ante una consulta de CORREO DEL SUR, el geógrafo de la Fundación Tierra, Efraín Tinta, indicó la noche de este sábado que “comparado con los años anteriores, este año es el más alto en incendios forestales” y que la información revelada por el COED de Santa Cruz es similar a la que manejan en la fundación para la que trabaja.

“La diferencia es que estos datos son de superficie afectada, no son datos de cicatrices de quema que es lo que informa el SIMB (Sistema de Información y Monitoreo de Bosques)”, aclaró a continuación.

Cuando este diario le preguntó si, a partir de los datos reportados por el COED cruceño, se puede hablar de que este es el mayor desastre de las últimas décadas en el país, respondió: “así es”.

De acuerdo con la información que vino manejando la Fundación Tierra, hasta el 28 de agosto pasado la superficie afectada era de 4 millones de hectáreas. Es decir que, en un mes, solo tomando en cuenta Santa Cruz, casi se ha duplicado.

En una entrevista anterior con la Red Uno, Tinta también se mostró a favor de declarar al país en desastre nacional por los incendios.

“DESASTRE NACIONAL”

El expresidente Carlos Mesa, de la opositora Comunidad Ciudadana, se sumó este sábado a los pedidos de una declaratoria en ese sentido.

“El fuego nos está matando. Es una situación que no hemos vivido en toda nuestra historia. 7 millones de hectáreas, casi el 10% de todo el territorio nacional quemándose por irresponsabilidad colectiva, con una falta increíble de acción por parte de las autoridades”, reclamó el exmandatario en un video grabado.

“La irresponsabilidad no puede ser parte de su acción que en el fondo es inacción, Presidente. Presidente Arce, yo le demando, de manera clara y taxativa: es tiempo de declarar desastre nacional (sic)”, agregó, aludiendo al jefe de Estado.

Anteriormente también habían exigido al presidente Arce que declare desastre nacional el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

El viernes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el Gobierno estaba evaluando la situación y que no estaba descartado declarar desastre nacional.

A principios de mes, el Gobierno declaró “emergencia nacional” para facilitar la coordinación interna y la llegada de la ayuda internacional para combatir el fuego.

Desde entonces, recibió el apoyo de países como España, Brasil, Chile, Francia, Canadá y Venezuela, entre otros, que enviaron bomberos, expertos, aeronaves y equipos para combatir el fuego.

51 INCENDIOS

A pesar de las recientes lluvias, el país enfrentaba ayer 51 incendios forestales, 45 de ellos concentrados en el departamento de Santa Cruz, según un reporte de este sábado de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). Los demás se registran en Beni (4), Pando (1) y La Paz (1).

Más de 5.600 focos de calor en el país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un informe sobre los focos de calor que hay en el territorio boliviano y que en gran porcentaje están distribuidos en el departamento de Santa Cruz.

Kenny Quisbert, pronosticador del Senamhi, informó que en el territorio nacional hay 5.663 focos de calor, de los cuales 4.075 (el 72%) están en Santa Cruz, principalmente en la zona de la Chiquitanía. El resto se distribuye en Beni (1.323), La Paz (238), Cochabamba (20), Pando (6) y Tarija (1).

Desde este sábado y hasta el miércoles de la próxima semana, habrá un aumento de temperaturas e incremento en la velocidad de los vientos, que serán perjudiciales porque ayudar a reactivar los incendios.

En la zona de la Chiquitanía llovió el jueves, pero esto no llegó a varios sectores donde todavía el fuego está activo. Bomberos forestales continúan trabajando en el lugar.

Además, otro foco de calor considerable fue ubicado en la zona de los valles cruceños, en los municipios de Mariana y Pampagrande; incluso se extendió hasta Postrervalle, pero en este último punto se logró sofocar el incendio tras varios días de trabajo.

El reporte del Senamhi también detalla que las altas temperaturas se quedarán hasta el miércoles, y para jueves y viernes de la semana entrante, la primera de octubre, habrá descenso de temperaturas con lluvias.

Las precipitaciones pluviales, según el monitoreo de este sábado, llegarán a la zona del Chaco, Capital, Chiquitanía y Norte Integrado.

Del Castillo pide máximo castigo para incendiarios

Cinco personas sindicadas de provocar incendios forestales fueron aprehendidas en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Catillo, pidió “todo el peso de la ley” contra los acusados.

“No nos vamos a cansar hasta que se haya vencido al fuego completamente. Pero lamentablemente, los esfuerzos que realizamos nunca serán suficientes si seguimos teniendo a los delincuentes libres”, afirmó Del Catillo, durante la entrega de equipamiento a bomberos voluntarios y bomberos de la Policía Boliviana, este sábado.

En ese marco, anunció que “ayer (por el viernes) hemos logrado la aprehensión de cinco personas en flagrancia en el municipio de San Ignacio de Velasco”.

“Precisamente después de este acto me voy a trasladar inmediatamente para que el pueblo boliviano conozca quiénes son estos pirómanos que están haciendo tanto daño al pueblo boliviano”, indicó, sin dar mayores detalles.

AVASALLADORES

Horas antes se conoció que un grupo de presuntos avasalladores habían tomado predios en la reserva Bajo Paraguá y provocaron quemas que derivaron en incendios. En el lugar se halló maquinaria pesada.

Policías, cívicos, caciques, concejales, una diputada, una jueza y la Administradora de Bosques y Tierras (ABT) llegaron al área protegida municipal para verificar los daños ocasionados por desmonte y quemas. En ese ínterin, las personas sindicadas intentaron emboscar a la comitiva, denunció la diputada cruceña María René Álvarez (Creemos).

A criterio de Del Castillo, la Policía y la Fiscalía cumplen con su trabajo en este tipo de casos y es tarea de los jueces cumplir con las sanciones correspondientes.

Entregan equipos para combatir el fuego

El Gobierno entregó este sábado equipos e insumos a los voluntarios y de la Policía Boliviana para combatir los incendios forestales en el territorio nacional y también más de 24,6 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los siniestros.

“Este contenedor con equipamiento e insumos bomberiles para ser distribuido a los bomberos voluntarios y de la Policía Boliviana en todo el territorio nacional, cuenta con más de 903 chaquetones de bomberos, 625 pantalones de bombero, 364 botas de estructura Hazmat para control químico, 60 cascos para bomberos, 1.020, accesorios y repuestos, 10 equipos hidráulicos, de rescate, 40 sistemas de respiración autónoma, 40 mangas de bombero, entre otros”, detalló el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en un acto público en Cochabamba.

Del Castillo destacó también la entrega de 24,62 toneladas de ayuda en víveres y 7.762 unidades de productos variados, entre comestibles, de aseo personal, de limpieza y otros, proporcionados por el Ministerio de Gobierno y Policía Departamental de Cochabamba destinado a los bomberos militares, policiales o voluntarios y a las familias afectadas por los incendios forestales.

Fuente: Correo del Sur