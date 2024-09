Lo nuevo de Android: adiós a las APK

Si alguna vez has instalado una aplicación en tu dispositivo Android desde un archivo APK porque no estaba disponible en tu región o simplemente querías probar una versión más reciente, es posible que esto pronto sea más complicado. Google ha lanzado una novedad en su tienda de aplicaciones, Google Play Store, que podría cambiar por completo la forma en la que instalamos aplicaciones en nuestros móviles.

¿Qué está pasando con las APK?

Imagina que te acabas de enterar de que hay una actualización genial para tu aplicación favorita, pero cuando entras a Google Play, esa actualización todavía no está disponible. Hasta ahora, descargar el APK de esa app desde alguna página confiable era una solución rápida y sencilla. Pero, ¿qué pasaría si te dijeran que a partir de ahora esa aplicación no se abrirá a menos que la instales directamente desde Google Play?

Pues eso es lo que Google está haciendo. A través de su nueva API llamada Play Integrity, que reemplaza a la anterior SafetyNet, Google ha dado a los desarrolladores la posibilidad de bloquear el uso de sus aplicaciones si han sido instaladas desde fuera de Google Play. Es decir, o la descargas desde la tienda oficial o simplemente no la puedes usar.

¿Por qué esta medida de Google?

La razón detrás de este cambio es bastante lógica desde el punto de vista de los desarrolladores. Por un lado, evita que sus aplicaciones sean distribuidas por canales no oficiales, lo cual podría significar versiones inseguras o modificadas. Por otro, si las aplicaciones usan servicios de Google como compras integradas, estos no siempre funcionan bien en versiones descargadas desde fuentes externas.

En mi opinión, aunque esto puede mejorar la seguridad y el control de calidad, también tiene un costo para el usuario: la libertad. Una de las mejores cosas de Android ha sido siempre su flexibilidad para permitir instalar aplicaciones de casi cualquier sitio. ¿Cuántos de nosotros no hemos descargado un APK porque la app que queremos no estaba disponible en nuestra región o porque simplemente queríamos una versión anterior que funciona mejor?

¿Qué es la API de Play Integrity?

Aquí es donde entra en juego esta nueva API de Play Integrity. Básicamente, esta API permite a las aplicaciones saber desde dónde se han instalado. Por ejemplo, si una app detecta que no ha sido descargada desde Google Play, puede mostrar un mensaje de error o una ventana que dice algo como “descarga esta app desde Google Play para seguir usándola”. Esto no es una mera sugerencia; es una forma de forzarte a utilizar la tienda oficial de Google para cualquier descarga.

Antes, los desarrolladores tenían que recurrir a métodos más complicados para saber si una app había sido instalada desde un APK o una fuente no oficial. Ahora, con esta API, la detección es más precisa y directa. Según algunas filtraciones, aplicaciones populares como ChatGPT ya están usando esta técnica para asegurarse de que solo sean descargadas desde la tienda oficial.

El impacto para el usuario

Yo creo que para los usuarios, especialmente los más expertos y curiosos, esta es una noticia algo decepcionante. Muchas veces, recurrimos a las APK porque la actualización oficial aún no ha llegado o simplemente queremos probar una versión que todavía no está disponible en nuestro país. O tal vez estás probando una app que no cumple las políticas de Google Play, como algunas aplicaciones de grabación de llamadas que no están permitidas en ciertas regiones.

En WWWhatsnew.com, siempre hemos hablado sobre las ventajas y desventajas de usar aplicaciones desde fuentes alternativas. Aunque hay riesgos asociados, también hay ventajas que no podemos ignorar. Esta medida de Google parece limitar una de las características más valoradas de Android: la posibilidad de elegir dónde y cómo instalamos nuestras aplicaciones.

¿Qué podemos hacer ahora?

Entonces, ¿qué hacemos los que amamos la libertad de elegir cómo usamos nuestros dispositivos? Aunque instalar desde Google Play sea una opción más segura, no deja de ser un poco frustrante ver que nos están cerrando las puertas a otras alternativas. Pero, ojo, no es el fin del mundo. Todavía podemos encontrar formas de instalar las aplicaciones que queremos, aunque sea un poco más complicado.

Mientras tanto, si eres de los que suele instalar APK, es bueno estar informado sobre esta novedad y tener en cuenta que podrías encontrarte con más limitaciones en el futuro. Y, por supuesto, seguir visitando sitios como WWWhatsnew.com para estar al día con todas las novedades y trucos que te permitan seguir disfrutando de tu Android de la manera que prefieras.

La noticia Lo nuevo de Android: adiós a las APK fue publicada originalmente en Wwwhatsnew.com por Juan Diego Polo.

