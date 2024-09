“Me identifiqué como periodista y comenzaron a golpearme entre siete varones, me obligaron a borrar las imágenes”, el relato de la periodista agredida por evistas

La trabajadora de un medio televisivo fue agredida por los seguidores del expresidente Evo Morales en la población de Vila Vila (Oruro) después de que grabó las agresiones contra personas identificadas como “autoconvocadas”.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

La periodista Irene Torrez registró las imágenes más duras del enfrentamiento ocurrido en la localidad de Vila Vila (Oruro) el martes entre la marcha encabezada por el expresidente Evo Morales y un grupo de personas que se identificaron como “autoconvocadas”. En esos videos se observa cómo los evistas golpean entre varios a dos personas, los patean mientras están tendidos en el suelo y minutos después ella tuvo que afrontar la misma situación.

“Los marchistas identificados empezaron a agredir a los autoconvocados, los comenzaron a agredir, y empezaron a patearlos como se ve en las imágenes y yo empezaba a grabar desde lejos por cautela, la gente es muy hostil, no quiere que se muestre este tipo de situaciones. Termino de grabar, espero que se vayan, había una persona completamente ensangrentada que no podía pararse prácticamente y en lo que me acercaba para preguntar o hacer algo, se me acerca un grupo de personas y me quieren agredir, inmediatamente me identifico con el credencial, estaba con el micrófono de Cadena A, les digo que soy periodista, pero lamentablemente esto ha sido lo que los alteró y comenzaron a golpearme entre siete varones, todos ellos eran varones, y querían robarme el teléfono para que yo no tenga las imágenes”, relató anoche en una entrevista con Cadena A, el medio donde trabaja.

“Afortunadamente y paulatinamente ocurrían los hechos yo iba mandando el material y digo afortunadamente porque mientras me querían quitar el teléfono me empiezan a golpear y yo les supliqué que no me quitaran mi instrumento de trabajo, y posteriormente recibo un golpe con palo en la espalda que me hace perder el conocimiento, quedo de rodillas y tenía miedo de caer al suelo y que me ocurra lo mismo que había grabado, que me empezaran a golpear cuando estaba en el suelo y me agarré de uno de ellos para no caer y hasta recuperar un poco el conocimiento. Les digo que paren y ahí escucho una voz de un hombre que decía, ‘ya no la golpeen, háganle borrar las imágenes, háganle borrar las imágenes’”, continuó.

El expresidente Morales dirige una marcha de sus seguidores hasta la ciudad de La Paz para exigir el reconocimiento del congreso de su partido realizado el año pasado en la localidad de Lauca Ñ (Cochabamba) donde fue elegido como candidato presidencial para las elecciones generales de 2025 y el martes confrontó con un grupo de personas, que según dijo, estaba integrado por funcionarios públicos leales al presidente Luis Arce.

El ministerio de Salud reportó 26 heridos, entre ellos con fracturas de huesos y policontusiones, como consecuencia de la refriega en la carretera Oruro – La Paz.

Una de ellas fue la periodista Tórrez que ahora aguarda un examen de Rayos X para verificar si tiene algún daño en la columna vertebral producto del golpe fuerte que recibió de parte de los marchistas. Actualmente recibe un tratamiento con analgésicos para calmar el dolor.

La comunicadora relató que su calvario no terminó cuando uno de los marchistas pidió que paren de golpearla. “Luego me agarran y me obligan a borrar las imágenes, yo aún me encontraba aturdida por el golpe en la espalda, no podía ni desbloquear el teléfono, logro desbloquear, me piden que borre (los videos) y luego me exigen que entre a papelera de reciclaje y que elimine todos los archivos, los que yo había registrado más adelante como lo que esta persona estaba ensangrentada o lo que le seguían golpeando, termino de borrar y recién se retiran, y me dicen que desaparezcan con palabras soeces y me insultan en mi condición de mujer”, narró.

La agresión a la periodista fue repudiada por las asociaciones de periodista de La Paz y Oruro. Además, los gremios de prensa exigieron a las autoridades garantías para el trabajo de la prensa.