Monseñor Durán pide no ser indiferentes ante el desastre ambiental que está causando los incendios

El obispo axuliar de Santa Cruz, monseñor Estanislao Dowlaszewicz, advirtió que los incendios en la Chiquitania están generando un grave desastre ecológico.

Fuente: ANF

Ante la crítica situación que se registra en el país, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz, monseñor Luis Durán, pidió a la población y a las autoridades a no ser indiferentes al daño medioambiental a causa de los incendios que se presentan en la Chiquitanía y Amazonia.

“Haremos algo, le pediremos a nuestras autoridades que el Señor remueva sus corazones, remueva su mente, su sabiduría, para que busquen las prioridades del mundo de los más necesitados, como es el cuidado del medioambiente”, sostuvo monseñor en la homilía dominical.

El sábado, el Gobierno declaró emergencia nacional por el incremento de los incendios en el país. Hasta el momento 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales han sido consumidos por el fuego, Santa Cruz y Beni se declararon en desastre departamental.

En ese sentido, dijo que se debe actuar en beneficio de los más afectados por las quemas sin mirar colores ni partidos. Además, la autoridad eclesiástica solicitó pedir por aquellos que están en primera línea combatiendo el fuego.

“La naturaleza es la prioridad, no es otra cosa, no es el de buscar el poder, no es la división; la prioridad es el más necesitado y el cuidado del medioambiente. Escuchemos el clamor de la naturaleza, que estamos quemando, contaminando el medioambiente que Dios nos ha regalado puro y limpio. Recemos por quienes les toca esa reparación, ese cuidado; que nuestra Casa Común retorne al bien”.

En ese contexto, el obispo auxiliar de Santa Cruz, monseñor Estanislao Dowlaszewicz, advirtió que los incendios en la Chiquitanía están generando un grave desastre ecológico y alertó que, de no tomarse acciones inmediatas, la región podría convertirse en una nueva fábrica de carbón vegetal.

«Queridos hermanos, las quemas y los incendios en la Chiquitanía y zonas vecinas no se detienen. Estamos viviendo un desastre ecológico, un desastre nacional. Nuestras autoridades, que deberían responder ante esta catástrofe, permanecen sordas, mudas y ciegas», señaló.

Ambas autoridades eclesiásticas hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno nacional a reaccionar y tomar medidas urgentes ante el sufrimiento de los niños, ancianos, enfermos y de las comunidades indígenas que están sufriendo por la pérdida de su territorio.

