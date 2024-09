Morales da 24 horas para que Arce cambie ministros y elude responsabilidad si sus acólitos generan desmanes

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales se dirige a sus seguidores en el acto político a su llegada a La Paz. Foto: APG

Evo regresa al trópico de Cochabamba tras darle plazo de 24 horas a Luis Arce para cambiar de ministros; Amnistía Internacional: Bolivia, el segundo país con más incendios, pero con una afectación mayor que los demás; y, Mario Aguilera: "El camba ama su tierra, lucha por ella y genera desarrollo en el camino". eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo regresa al trópico de Cochabamba tras darle plazo de 24 horas a Luis Arce para cambiar de ministros

Evo Morales, el líder del MAS que encabezaba la marcha que partió desde Caracollo (Oruro) rumbo a La Paz, anunció este lunes su regreso al trópico de Cochabamba, pese a que le dio plazo a Luis Arce para cambiar de ministros. “Tengo que retornar al trópico a cosechar o sembrar tambaquí, esa es mi tarea, uno de algo tiene que vivir”, manifestó Morales, al concluir la concentración en La Paz. Fue en este mismo discurso que el líder del MAS le dio un plazo de 24 horas a Luis Arce para cambiar a ministros “corruptos” o implicados en temas de “narcotráfico”. “Si quiere seguir gobernando que en 24 horas cambie a ministros”, señaló . El líder del MAS manifestó que continuará la lucha para conseguir las reivindicaciones que se demandan con la marcha.

– En La Paz: Evistas y arcistas se enfrentan con detonaciones de petardos y dinamitas

Luego del acto de concentración de Evo Morales en inmediaciones de la cervecería, en la avenida Montes, de La Paz, se registró un enfrentamiento entre seguidores evistas y arcistas, cada uno defendiendo a su bloque. En cercanías del lugar se escucha detonaciones de dinamista y petardos. De acuerdo con el reporte televisivo, simpatizantes del arcismo subieron desde la avenida Armentia, en la calle paralela a la avenida Montes a dar encuentro a los evistas, que se estaban desconcentrando tras el mitin que se realizó en el puente de la cervecería, en la avenida Montes, donde la gente también comenzó a dar encuentro a los movilizados. Uno de ellos manifestó a Tele Estrella: «Evo no está solo, vamos a luchar, por qué vienen a molestar.

– TSE “no aceptará ninguna presión política”, remarca vocal Tahuichi tras llegada de marcha evista a La Paz

Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue enfático al indicar que el Órgano Electoral tiene la misma jerarquía -por mandato de la Constitución Política del Estado- que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en ese marco “somos un órgano independiente y tenemos decisiones firmes”, por lo que no actuarán bajo presión de ningún sector, dijo la autoridad. Las palabras del vocal se dan cuando la marcha evista llegó a la ciudad de La Paz en donde, entre distintas demandas, plantean que el Tribunal Supremo Electoral reconozca el Congreso del MAS de Lauca Ñ en el que se determinó que Evo Morales sea el candidato de este partido político con miras a las elecciones presidenciales de 2025.

– Tras rechazo de tratar leyes incendiarias, el Conade afirma que Evo y Arce quieren “incendiar el país”

Luego que la Cámara de Diputados rechazó la anterior semana la propuesta de tratar proyectos de abrogación denominadas leyes incendiarias, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmó que tanto Evo Morales como el presidente Luis Arce, quieren “incendiar el país”. Enfatizan que ambos son los responsables directos de la actual crisis económica y social que se registra en el país. “Evo Morales y Luis Arce, ambos son responsables directos de la actual crisis económica y social que vive el país. Su disputa interna no busca resolver los problemas de fondo, sino preservar sus propios intereses de poder, arrastrando al país hacia una peligrosa espiral de violencia”, señala un comunicado de la entidad.

– Amnistía Internacional: Bolivia, el segundo país con más incendios, pero con una afectación mayor que los demás

Amnistía Internacional ha hecho un llamado a siete países, entre ellos Bolivia, para que adopten medidas urgentes para evitar la catástrofe climática ocasionada por los incendios y, en el caso de Bolivia, ha señado que es el segundo país con más incendios, sólo después de Brasil, pero ha hecho notar que la afectación es mayor porque Bolivia tiene menos territorio comparativamente con Brasil. “En Bolivia las autoridades han informado a la prensa que se han quemado al menos cuatro millones de hectáreas, que se extienden en buena parte del país, cuya afectación territorial sería proporcionalmente mucho mayor a la de los incendios en Brasil, dada la extensión territorial menor de Bolivia”, indica el organismo.

– Tanker Electra realizó cuatro descargas en la comunidad Concepción, donde el fuego amenaza viviendas

Durante la jornada de este lunes el avión Tanker Electra realizó cuatro descargas de agua en la comunidad Monte Verde, en el municipio de Concepción, donde el fuego avanza y pone en riesgo las viviendas. Verónica Román, cacique de Monte Verde, señaló que hay 48 familias que están en riesgo, el fuego está a 300 metros y las viviendas también peligran. Esta comunidad está distante a 110 kilómetros de Concepción, el municipio más afectado por los incendios y donde no se han registrado precipitaciones. De acuerdo con el reporte, la situación más crítica está en Palmarito, Monte Verde y Candelaria, donde ya ardieron más de 300.000 hectáreas y aún se requieren maquinaria, equipos y recursos humanos.

– Estiman producir 900.000 toneladas adicionales de soya en caso de aprobarse semillas mejoradas, según Anapo

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, manifestó que se prevé producir 900.000 toneladas adicionales de soya una vez que se apruebe el uso del evento Intacta, cuya aprobación está en puerta y en manos del Gobierno. “Las estimaciones que nosotros tenemos que en el corto plazo esto nos permita tener un aumento en la productividad de por lo menos un 30% más en la misma superficie que actualmente estamos produciendo”, dijo el ejecutivo. En días pasados, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, reportó que en el corto plazo se prevé la firma de un acuerdo con el gobierno que contempla los plazos para el uso de semillas mejoradas.

– Venta récord del 50% de la vaca Kaila FIV en $us 378.000 en Expocruz

Kalila FIV, considerada la mejor vaca del mundo de la raza nelore mocho, hizo posible que se registre un récord de venta con la cifra de $us 378.000, solo por el 50% del animal. El hecho se registró en el marco de Expocruz 2024. La reina del nelore mocho del mundo y tetracampeona nacional hizo trizas todos los récords y dejó en alto el nombre de la Cabaña La Francisca. La puja por el animal comenzó con una oferta de cuota de $us 84.000 y terminó en $us 378.000. Con siete años de vida, Kalila FIV ya dio vida a muchos campeones que pasaron por diferentes pistas. La nueva co-propietaria de la vaca es la pecuarista Mónica Marchett, quien destacó que nunca se vendió un animal a ese precio en el mundo.

– Mario Aguilera: “El camba ama su tierra, lucha por ella y genera desarrollo en el camino”

El gobernador suplente de Santa Cruz, Mario Aguilera, brindó su discurso en la sesión de honor por la efeméride departamental de Santa Cruz en la que destacó el carácter planificador y de lucha para el desarrollo de los habitantes del departamento. “Estamos retomando esa herencia planificadora que viene en la genética de los cruceños (…). Ese modelo lo tuvo nuestro Comité de Obras Públicas, lo tuvo Cordecruz, lo queremos recuperar hoy en estos tiempos de autonomía”, manifestó. Aguilera hacía referencia a una ley departamental para crear un fondo para la conservación de recursos hídricos. “Facilitará la participación de actores privados, organismos internacionales y de la sociedad civil en la gestión de estos fondos”, señaló.