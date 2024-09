Mujeres interculturales afines a Arce advierten que no admitirán la vulneración del sistema democrático

La secretaria ejecutiva de esa organización pide a los sectores movilizados reflexionar y apostar por la paz, para evitar una posible confrontación entre iguales

Un grupo de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB) se manifestó en la plaza Murillo, para pedir reflexión a los sectores sociales que se movilizan con Evo Morales y el denominado Estado Mayor del Pueblo rumbo a La Paz y prevenir una confrontación entre bolivianos; sin embargo, también advirtieron que no permitirán el quebrantamiento del orden democrático en el país, ni el acortamiento de la gestión del presidente Luis Arce Catacora.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva de esa organización, Lidia Janeth Pizarro, en nombre de las manifestantes, exhortó a los movilizados a evitar acciones que deriven en el enfrentamiento entre los sectores sociales, porque todos devienen de la misma raíz, y recordó que la democracia costó sangre y luto a los sectores empobrecidos, los cuales se aglutinaron en el Movimiento al Socialismo (MAS), organización política que enfrenta una profunda división en sus filas.

“Nosotras, como mujeres interculturales y sobre todo como mamás, nos sentimos muy mal como organización porque (en la marcha) maltrataron a nuestras mujeres, maltrataron a nuestras madres, a nuestras compañeras de lucha y a un hermano que ha sido fundador del MAS en Caranavi; por eso, pedimos a toda la población y a las organizaciones a sumarse, estamos esperando el diálogo como ha pedido el gobierno, ya es suficiente de lastimarnos, ya es suficiente del derramar sangre por un apetito personal”, resaltó.

La noche del jueves, en una conferencia de prensa, la titular de la Presidencia, Maria Nela Prada emplazó a Evo Morales a iniciar un proceso de diálogo a las 18:00 de esta jornada, en instalaciones del Ministerio de Educación, para analizar el pliego petitorio presentado por el denominado Estado Mayor del Pueblo compuesto por organizaciones afines al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), para evitar una posible confrontación entre sectores que pueden desembocar en un escenario de caos y descontrol social.

“Tenemos que pensar en que de una vez se solucione estos problemas, llamar a la unidad y que este diálogo sea de unidad entre los compañeros; bien lo ha dicho el compañero en su momento, ha sido líder y hemos sabido respetar, por esa razón al mismo compañero Evo Morales (le pedimos que) venga a dialogar; pero, eso sí, el hermano Luis Arce Catacora es el presidente, por lo tanto, tenemos que respetar y vamos a hace respetar todo ese proceso, esa lucha que se ha dado después del golpe de Estado y del Covid”, reflexionó la dirigente.

La dirigente de las mujeres interculturales de Bolivia, Lidia Janeth Pizarro

Sin embargo, Morales señaló momentos antes de partir desde la localidad de Patacamaya, en el inicio de la cuarta jornada de caminata de los movimientos sociales que son sus adeptos, que no iba a anunciar si iba a asistir a la convocatoria gubernamental, porque no se le hizo llegar la convocatoria de manera oficial; al respecto, Pizarro resaltó que cuando existe una voluntad real de solucionar los problemas no importa la formalidad, sino la predisposición para ello.

“No es necesario incluso tener algo formal como lo ha dicho (Evo Morales), cuando uno quiere y piensa en el pueblo, lo hace, siempre pensando en su pueblo y no mandando ahí a otras personas como sus asesores; acaso ellos están marchando con él, ¿verdad que no? Nuestra gente es la que está marchando; por tanto, pedimos a todos los hermanos y hermanas que se pongan la mano al corazón, que piensen primero en que no haya más muertes ni heridos, porque somos familia, somos compañeros desde las mismas comunidades”, dijo.