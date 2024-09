«No me he llevado ni un sólo centavo de la Procuraduría», señala Wilfredo Chávez, tras denuncia en su contra

Chávez también anunció que interpondrá una denuncia penal contra el procurador Siles por el dellito de incumplimiento de deberes, en el caso que se denominó «coimas ABC».

El exprocurador Wilfredo Chávez manifestó este miércoles por la tarde que no “se ha llevado ni un sólo centavo de la Procuraduría”, en relación a la acusación que hizo el actual procurador General del Estado, César Siles, quien lo denunció por contratar al estudio jurídico del que forma parte el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, también asesor legal del exmandatario Evo Morales, para que realice asesoría legal externa pese a que esa institución del Estado cuenta con abogados especializados en el área.

“Esta denuncia no tiene sentido, bajo la explicación que he dado, voy a solicitar información escrita a la Procuraduría a objeto de que me contesten todos estos puntos. A parte de ello, está el tema político, porque saben ellos que había que atacar de alguna manera y usan al actual procurador, porque no sé qué más decir, para que haga esta pantomima y esta presentación”, indicó sobre la acusación en su contra.

Mencionó que presentó 138 hojas, de las que calcula que el Ministerio Público debería tardar unas dos semanas y que espera que no haya “manipulación política», al asignar de manera inmediata a un fiscal que vea el caso.

“No tengo nada que temer, no me he llevado un centavo de esta Procuraduría. Lo que hice en primer lugar es renunciar al secreto bancario, algo que no hice solo, sino con todos los funcionarios de la Procuraduría, ha sido la única entidad que han renunciado y es algo que se ha planteado a la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, pero sé de autoridades que no quieren hacerlo y hasta sé que el ministro (Iván) Lima se enojó con la exdirectora de la UIF, debido a que hizo insinuación del tema”, señaló.

Se preguntó ¿por qué no renuncian a su secreto bancario todo el gabinete?, por lo menos los viceministros o directores o ¿hay algo que ocultar? “No tengo nada que esconder, si me van a investigar háganlo nuevamente. Nuestra respuesta siempre será jurídica, hemos ganado varios procesos, desmiento acá totalmente a gente que dice que hemos perdido juicios, que me demuestren”.

Agregó que esto es un tema político, debido a que la marcha que encabezó Evo Morales fue exitosa y eso la población se dio cuenta.

Asimismo, anunció que en las siguientes horas interpondrá una denuncia penal contra el procurador Siles, debido a que desistió de un amparo constitucional, debido a que no se permitió revisar un caso que tiene que ver con la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), en el que daba cuenta que hubo corrupción y que el mismo fue “protegido” por el Gobierno. La denuncia fue por incumplimiento de deberes, en el que hasta hubo un muerto de por medio.