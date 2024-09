Procuraduría denuncia que se contrató al bufete de Eugenio Zaffaroni, abogado de Evo Morales, para asesoría legal externa 

El Procurador General del Estado informó que existen 10 contratos firmados de manera innecesaria porque la Procuraduría cuenta con abogados especialistas en la defensa del Estado por lo que denunció a su antecesor, Wilfredo Chávez, a la Fiscalía General del Estado por daño económico al Estado y otros delitos.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

La Procuraduría General del Estado denunció que el exProcurador y abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, contrató al estudio jurídico del que forma parte el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, también asesor legal del exmandatario, para que realice asesoría legal externa pese a que esa institución del Estado cuenta con abogados especializados en el área.

Además, denunció que durante la administración de Chávez contrató a estudios jurídicos nacionales y extranjeros por Bs 93.8millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En suma, en las tres gestiones 2021, 2022 y 2023, solamente para el pago de consorcios y peritos, abogados externos, nacionales y extranjeros, se han destinado 93 millones de bolivianos. Se preguntarán, ¿ese es el daño económico al Estado? Estamos en análisis, estamos en revisión, pero ya tenemos un primer resultado”, reveló ayer el Procurador, César Siles, en una conferencia de prensa.

La autoridad informó que existen 10 contratos firmados de manera innecesaria porque la Procuraduría General del Estado cuenta con abogados especialistas en la defensa del Estado por lo que denunció a su antecesor, Wilfredo Chávez, a la Fiscalía General del Estado por daño económico al Estado y otros delitos.

“Evidentemente son 10 contratos, pero es el inicio de una investigación que habíamos anunciado realizarla al momento de aceptar el cargo de Procurador (…), es el inicio porque a partir de 2020 a 2023en se han firmado 39 contratos entre contratos de peritaje y contratos de asesoría o patrocinio externo tanto con abogados nacionales como abogados extranjeros , lo que llama la atención es que existiendo una Procuraduría General del Estado creada en 2009 por el imperio de la Constitución como una instancia de representación legal del Estado, como el abogado del Estado, como sujeto de pleno derecho para participar en procesos judiciales, extrajudiciales, arbitrales y administrativos se tenga que contratar abogados”, observó más tarde en una entrevista con la red Cadena A.

“Le hemos denominado lo que ha sucedido especialmente estos últimos tres años antes del inicio de mi gestión una especie de privatización de la defensa de los intereses del Estado, se ha delegado, se ha tercerizado ese trabajo en abogados externos tanto nacionales como extranjeros lo que sin duda marca un daño económico al Estado porque si tienes abogados en tu entidad, ministerios y entidades bajo tuición etcétera no se justifica la contratación de tantos abogados y además por los montos que hemos anunciado, son 93 millones de bolivianos sólo en la contratación de abogados externos y peritos en aproximadamente 39 contratos, de los cuales 10 ya fueron analizados, 10 ya tienen un resultado y el resultado es que esos contratos eran innecesarios, no se justificaba su contratación, no se cumplía el objetivo del contrato y adicionalmente quizás lo más importante, esos contratos tenían por objeto la misma función prevista para los abogados de la Procuraduría”, concluyó.

También puede leer: Procuraduría se sumará al juicio contra Morales por incumplir una norma antiprotestas

Entre los estudios jurídicos contratados reveló que sólo en materia de derechos humanos se requirió los servicios de del estudio jurídico Álvarez-Martínez, Lawfirm, estudio jurídico de Eugenio Raúl Zafaroni y Lucas Ciarniello.

En enero de 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, Morales presentó en Argentina a Raúl Zaffaroni como su asesor jurídico para enfrentar un proceso abierto por la Fiscalía por los delitos de sedición, terrorismo y financiación del terrorismo.

El Procurador anticipó que al margen de la demanda penal en el fondo se busca la recuperación de los recursos económicos erogados en los contratos irregulares.