Paro médico exige atención del municipio cruceño, solo se atenderán emergencias

La marcha del personal de salud, de centros médicos y hospitales de segundo nivel, llegó hasta puertas de las instalaciones de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para exigir atención a sus demandas

Fuente: Unitel

Este jueves, personal de salud, que trabaja en los centros médicos y hospitales de segundo nivel, cumplieron un paro médico de 24 horas y realizaron una marcha hasta las instalaciones de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para exigir que se atienda sus demandas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas







“Nos hemos visto en la obligación de salir en las calles a manifestar nuestra molestia en contra el desamparo de las autoridades municipales, nosotros hemos realizado mesas técnicas de trabajo con muchas proyecciones para mejorar los servicios de salud, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta de las autoridades encargadas de que los servicios de salud tengan buena infraestructura, no falte equipamiento, no hay desabastecimiento de insumos y reactivos, y que no falte personal. Pero todo lo contrario”, indicó el dirigente del Sirmes, William Flores, durante la marcha de este jueves.

En tanto, los pacientes de los centros médicos y hospitales de segundo nivel del servicio público de salud indicaron que solo recibieron atención en emergencias y no pudieron acceder a las consultas externas.

“En emergencia me atendieron, no hay consulta externa. Me dijeron: ‘¿Por qué no vino ayer?’”, señaló una paciente en contacto con UNITEL.

Otro paciente indicó que fue atendido durante la madrugada de este jueves; sin embargo no pudo obtener los medicinas, debido a que el área de farmacia estaba cerrado.