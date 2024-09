Pedrazas: “La renuncia de Lima no es un tema menor”

Señalan que la existencia de un “gobierno debilitado”, sumada a la falta de institucionalidad en el país, han logrado generar una completa incertidumbre respecto al proceder de cualquier instancia de justicia. Advierten que una posible postura final del TCP sobre el tema de la reelección presidencial, será definida bajo criterios políticos antes que jurídicos. Cuestionan que varios políticos y parlamentarios de oposición insistan en expresar teorías “conspiranoicas” para interpretar la salida del exministro Lima, sobre su futuro, y dar por cerrado el tema de la reelección presidencial en el país.

Tras conocerse que un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto la sentencia que habilitaba la figura de la reelección indefinida en el país y luego de la renuncia de Iván Lima al Cargo de Ministro de Justicia, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, aseguró que este alejamiento no es un tema menor en el tema de una posible repostulación de Evo Morales.

A través de sus redes sociales, el diputado chuquisaqueño aseveró que todos estos elementos no definen lo que pueda pasar con una determinación final del TCP en el tema de la reelección presidencial.

“La renuncia de Iván Lima no es un tema menor para la posición del Tribunal Constitucional y las aspiraciones de Evo Morales”, alertó Pedrazas.

En criterio del asambleísta opositor, la existencia de un “gobierno debilitado”, sumada a la falta de institucionalidad en el país, producto de los años del MAS en el poder, han logrado generar una completa incertidumbre respecto al proceder de cualquier instancia de justicia, hecho que pone en duda cualquier versión alrededor de la sorpresiva renuncia irrevocable del ahora extitular en la cartera de Justicia, Iván Lima.

Asimismo, adelantó que una posible postura final de esta instancia sobre el tema de la reelección presidencial, será definida bajo criterios políticos antes que jurídicos.

“En Bolivia, el prebendal y funcional Tribunal Constitucional (que una vez habilitó y otra inhabilitó a Evo Morales) ya no es garantía para hacer respetar la CPE. Hoy por hoy su decisión respecto a la reelección se guiará por lo político y no por lo jurídico, quien crea que el tema está cerrado pecará de iluso”, sostuvo el diputado.

En ese contexto, Pedrazas cuestionó a varios políticos y parlamentarios de oposición que, en su criterio, son “funcionales al masismo”, por insistir en expresar teorías “conspiranoicas” para interpretar la salida de Lima del Gabinete Ministerial y especular sobre el futuro de la exautoridad.

El jueves, mediante un fallo a una demanda en contra el Estado boliviano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ratificó la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional que dejó sin efecto la sentencia N° 084/2017 que declaraba a la reelección presidencial indefinida como un “derecho humano”, con la que se habilitó la candidatura de Evo Morales el 2019.

Según la CIDH, la sentencia en cuestión ya fue dejada sin efecto, por tanto, la reelección indefinida no está vigente en el Estado boliviano.

“En el presente caso, la CIDH toma nota de que el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efectos la sentencia objeto de las denuncias contenidas en el presente trámite, y que la alegada violación de los derechos políticos no se mantuvo en el tiempo, ni generó el daño concreto de permitir una reelección presidencial consecutiva”, señala el fallo.

Asimismo, la CIDH señaló que la controversia ya fue dirimida anteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como intérprete máximo de la Convención Americana para los Estados partes de la Organización de Estados Americanos, dictaminó que la reelección no es un derecho humano.

“Este dictamen es coincidente en lo fundamental con el objeto de los reclamos planteados por los peticionarios, y es contrario a la interpretación inicial externada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia”, indica la CIDH.

Ayer, en conferencia de prensa, el equipo jurídico de Evo Morales se refirió a la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al reciente fallo de la CIDH sobre este tema, señalando que se hace referencia a la reelección presidencial de manera consecutiva y no a la discontinua.

“En el caso de Evo Morales, no se aplica la reelección presidencial indefinida porque no hay continuidad en el cargo. Él ha sido presidente en dos oportunidades y luego ha habido una ruptura. Después de esto hay un gobierno constitucional del señor Luis Arce, es decir, no hay una continuidad”, afirmó la abogada Cecilia Urquiza.

La jurista agregó que, en caso de permitirse la participación de Morales en los comicios de 2025, esa candidatura postularía por una nueva elección, “no se trata de una reelección indefinida”, dijo.

En mayo del presente año, la Procuraduría General del Estado concluyó que la sentencia constitucional 1010/2023 del TCP “dejó sin efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017 con la que Evo Morales forzó su participación en los comicios generales de 2019”.

