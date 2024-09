Petro dice que la DEA le informó sobre un plan para matarlo con un camión «cargado de dinamita»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló el sábado un presunto «operativo de la muerte», que le fue informado por la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), con el que buscarían matarlo antes del próximo diciembre.

«Con el billete que ponen compraron dos volquetas […] Y la idea que tienen es llenarlas de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar las volquetas a mi paso», aseguró el mandatario durante un discurso del sábado llevado a cabo en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá para defender las reformas sociales del Gobierno y rechazar el presunto golpe de Estado en su contra.

Según el mandatario, quienes están planeando el atentado en su contra también habrían «comprado los fusiles en barrios donde antes se movía el M-19», guerrilla urbana de la que él fue parte, y posteriormente «uno de ellos le contó a un abogado gringo, que le contó a la DEA toda la historia». Finalmente, la agencia estadounidense le habría informado al embajador de Colombia en EE.UU. sobre el supuesto plan.

Adicionalmente, la persona que reveló la información, también contó «quien ponía otra plata desde Dubái, que es el dueño de las esmeraldas en Colombia», así como dónde se compraron los fusiles, además de proporcionar una ubicación aproximada del lugar donde los tienen guardados.

En medio de gritos de «¡No pasarán!», el mandatario volvió a denunciar el supuesto golpe de Estado que se estaría tramando en su contra, el cual, según él, comenzará el próximo lunes. «Ya no se aguantan a Petro en la presidencia, entonces llegamos a lo mismo de siempre, a que no son capaces de aguantarse una democracia, a que no son capaces de que podamos caber todos, a que no son capaces de un Acuerdo Nacional», insistió.