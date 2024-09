Pidió un taxi por aplicación, el chofer cambió de ruta e intentó abusar de su pasajera

La mujer ya presentó la denuncia ante la Policía y espera que pronto identifiquen al conductor aparentemente “sordomudo” para lograr su aprehensión.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una joven vivió momentos de terror cuando, tras solicitar un servicio de taxi a través de una aplicación móvil, fue víctima de un intento violación por parte de un conductor aparentemente sordomudo. El incidente ocurrió cuando la pasajera, distraída con su teléfono, no se percató de que el chofer se había desviado la ruta acordada.

Según el relato de la víctima, el conductor utilizó gestos y además para intentar que ella se acercara al asiento delantero, pidiéndole que le diera la mano. “Me sentí acorralada, me pedía que le dé la mano, y lo único que hice del pánico fue estirar la mano para que no me toque”, confesó la joven, quien temió por su integridad.

En su declaración la Notivisión, la mujer contó que el conductor no solo le exigía que se trasladara al asiento delantero, sino que también, mediante señas, le pidió un beso. “Yo temblaba de miedo, no reaccionaba. Le pedía por favor que me llevara a la ubicación correcta, pero él solo hacía señas como diciendo ‘espera’. entre en pánico, no sabía ni donde bajarme, no sabía si lanzarme del auto, tenía miedo, el acoso que sentía, la privación de libertad que viví”, expresó con angustia.

El acoso y las amenazas del conductor la dejaron en estado de pánico, sin saber cómo actuar ni dónde bajar. Finalmente, logró escapar y acudió de inmediato a la Policía para denunciar lo sucedido. La joven ahora espera que las autoridades identifiquen al conductor para que se tomen las acciones correspondientes.