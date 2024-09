Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático impulsa proyecto de Ley de Emergencia Climática

Fuente: lostiempos.com

El proyecto contempla que las políticas nacionales se enfoquen en la situación de emergencia climática en todos los ámbitos, priorizando las acciones preventivas. Esta ley también exige un presupuesto de “emergencia climática” para que los gobiernos municipales y departamentales puedan actuar de manera proactiva, sin esperar que ocurran las emergencias El proyecto ya está en el Senado. Asimismo, se trabaja en un marco normativo sobre el agua, retomando una propuesta de hace una década, el anteproyecto de Ley de Agua para la Vida.

La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) lleva más de 15 años trabajando en defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, en un contexto nacional donde las sequías, inundaciones, olas de calor y heladas se han vuelto más extremas y frecuentes.

Uno de los principales aportes de la PBFCC ha sido visibilizar y poner en agenda la problemática del cambio climático como una realidad innegable que debe ser enfrentada para mitigar sus efectos. Además, ha logrado que Bolivia tenga presencia en foros internacionales sobre el cambio climático, como las últimas asambleas de la COP.

La Plataforma nació en 2009, en un momento en que la preocupación se centraba en los desastres naturales y en proyectos de desarrollo enfocados en mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Sin embargo, había poco énfasis en la resiliencia de la Madre Tierra frente al cambio climático. Hoy en día, gracias al trabajo de la PBFCC, este tema es parte central de la agenda nacional.

“Actualmente, todos los proyectos incluyen un enfoque para enfrentar los impactos del cambio climático. Esta perspectiva ha sido clave para vincular la discusión global con los debates locales”, destacó Alarcón.

En estos años, la Plataforma ha articulado una red nacional de más de 50 instituciones y organizaciones sociales que defienden la Madre Tierra y los derechos económicos, sociales y ambientales de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Estas organizaciones, tanto rurales como urbanas, comparten el desafío de responder a la crisis climática desde una visión de justicia climática y equidad de género.

Además, la Plataforma es miembro de redes internacionales como Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), Global Campaign To Demand Climate Justice, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Justicia Climática, Global Alliance for the Rights of Nature, Caucus Indígena y Global Forest Coalition.

Rumbo a la COP 29

Desde 2009 tuvo una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En la COP 29, que se celebrará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, los temas de debate incluyen la cuantificación del financiamiento necesario para enfrentar los efectos del cambio climático. Se estima que se requerirán al menos 5 billones de dólares anuales. También se demanda el cumplimiento de compromisos para reducir el calentamiento global.

“Bolivia tiene la oportunidad de plantear la necesidad de contar con financiamiento para afrontar sequías prolongadas, heladas e inundaciones que provocan pérdidas significativas”, subrayó Alarcón.