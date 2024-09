Ponciano Santos insultó a Eva Copa, y la alcaldesa prepara acciones legales en su contra

Según el abogado Frank Campero, la autoridad abrirá una demanda por el honor y dignidad de las mujeres.

Jhovana Cahuasa







Fuente: Red Uno

El abogado Frank Campero, defensa legal de la alcaldesa Eva Copa, anunció este jueves que interpondrá una demanda penal, contra el dirigente Ponciano Santos, por amenazas y denigración contra la primera autoridad de El Alto.

“Ella es la primera autoridad de la ciudad de El Alto, en lo cual el señor Ponciano Santos, lastimosamente se ha referido de una manera peyorativa y destructiva, contra el honor, nombre y orgullo de una mujer. Nos llama mucho la atención que las organizaciones que protegen a la mujer no se hayan pronunciado al respecto”, manifestó Campero.

Según el abogado, el dirigente evista tras llegar a la ciudad de El Alto, con su marcha, será recibido con una citación, para que este responda por sus actos ante el Ministerio Público.

Ponciano Santos dirigente afín a Morales, en medio de una conferencia de prensa, tildó de mujerzuela a la alcaldesa Eva Copa.

“No puede impedirnos a nosotros, si bloquea o no bloquea, igual pasaremos con la marcha entonces no nos afecta en nada, incluso yo no quiero hablar de Eva Copa, esa mujerzuela no sabe lo que está haciendo en la ciudad de El Alto”, afirmó Santos.

El dirigente Ponciano Santos tildó de ‘mujerzuela’ a la alcaldesa de la ciudad de El Alto, después de que la alcaldesa habría advertido con no dejar pasar a la marcha, convocada por Evo Morales, que se dirige rumbo a la ciudad de La Paz.

Así mismo, el abogado de Copa, anunció que se impondrá demandas contra otros dirigentes quienes estarían incitando a la violencia contra la alcaldesa alteña.

“Básicamente lo que se está haciendo es incitar contra la vida, contra la integridad y contra la propiedad de la alcaldesa Eva Copa”, dijo Campero.

Los dirigentes evistas, habrían incitado a la violencia a través de grupos de WhatsApp, donde incluso identificaron la casa de la alcaldesa.