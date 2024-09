”No puede ser que estos dueños de micros estén faltando el respeto a este bello departamento en el mes aniversario. Como choferes de micros nosotros no vamos a cobrar los tres bolivianos”, sostuvo el dirigente de los choferes cruceños, Jhonny Contreras este viernes cuando visitaba el Concejo de la capital cruceña.

La declaración de este dirigente se registra justo un día después que la dirigencia de los micreros haya anunciado el cobro de Bs 3 desde el sábado 21 de septiembre. Aunque, el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, advirtió que no permitirá ningún incremento.

La dirigencia de los choferes insistió que no se benefician del incremento del pasaje pues, si se aplicara, solo les aumentarían la renta que deben entregar de forma diaria. “Hacemos un pedido a los choferes de micros a que no se enfrenten con los pasajeros, que no exijamos los Bs 3. El pasajero que suba con sus dos bolivianos hay que recibirlo con mucho respeto y humildad, no nos enfrentemos nosotros con nuestro mismo pueblo”, reflexionó Contreras.

El dirigente señaló a los dueños de los micros como empresarios del transporte. “No caigamos en el juego, los dueños de micros nos lanzan a nosotros a las calles a enfrentarnos”, alertó.

El dirigente de los micreros insistió que el incremento del pasaje nunca los benefició de forma directa. “Este incremento solo profundizará más la explotación a la que somos expuestos”, remarcó.

“Nosotros pedimos al Concejo municipal que, por favor, no primen los intereses políticos ni económicos. Todos debemos luchar en conjunto por el bien de la población”, enfatizó.