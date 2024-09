Senadora del ala renovadora cuestiona el trabajo de asesores de Arce en la elaboración de preguntas del referéndum

Sin embargo, deja entrever que el rechazo también puede corresponder a un error en la apreciación de los técnicos del TSE

eju.tv / Video : DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La senadora del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Ana María Castillo cuestionó el trabajo de los asesores del presidente por el planteo deficiente de las tres preguntas del referéndum promovido por Luis Arce Catacora para la definición de la continuidad de la subvención del diésel y la gasolina especial, así como para la reelección del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, ya que estas fueron nuevamente rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la pasada jornada.

La Sala Plena observó nuevamente el contenido de las interrogaciones y reiteró que falta precisión y claridad, según refirió el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, la revisión técnica determinó que las dos primeras referidas a la subvención de hidrocarburos contienen términos abstractos e indeterminados y no existe una certeza sobre la gradualidad que está en consulta. Respecto a la tercera, referida a la reelección presidencial, el ente electoral solicitó precisar el alcance legal de la consulta.

Foto: captura pantalla

Castillo expresó su preocupación debido a que estas dilaciones ya sea por la mala formulación de las preguntas, o por un análisis equivocado del TSE, ponen en riesgo la consulta ciudadana, debido a que se acortan los tiempos para ejecutarla el próximo año como se pretende, en virtud de que se debe contemplar 90 días desde la convocatoria hasta su materialización; por ello, debido a un primer rechazo, no se pudo materializar el referéndum con las elecciones judiciales como era la intención gubernamental.

“No sé realmente lo que está pasando, dónde está la falla y el error, o es que realmente se tienen asesores que no están planteando bien las preguntas, o es que existe un Tribunal Electoral que no está siendo lógico con la revisión, porque también tenemos magistrados que están siendo prorrogados, tal vez también es eso que exista una situación contraria a las decisiones que deben adoptar ellos, no olvidemos que el Senado nunca acetó la prórroga. ¿Dónde está el error? ¿Asesores o Tribunal Electoral?”, cuestionó.

La asambleísta lamentó que este problema suscitado por las preguntas del referéndum provoque nuevamente incertidumbre no solamente en ambientes políticos; sino, sobre todo, en la población boliviana, porque provoca una desconfianza al proceso por el rechazo del Órgano Electoral al contenido de estas interpelaciones que el gobierno se verá en la obligación de replantearlas nuevamente si pretende que el referendo se lleve a cabo el año que viene.

“Porque no estamos hablando de la convocatoria a las elecciones ni la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) como muchos quisieron hacer creer, lo que se quiere es contar con preguntas claves para que el ciudadano decida si queremos o no queremos la subvención, si queremos o no queremos la re reelección; todos hemos comprendido las preguntas, pero el Tribunal Electoral dice no, se corrigen y nuevamente dice que se deben corregir, nos encontramos en total incertidumbre”, dijo.

Foto: captura pantalla

Las tres preguntas

El cuestionario fue enviado el pasado 9 de septiembre por el presidente Luis Arce al Órgano Electoral con el objetivo de que el contenido sea evaluado técnicamente, lo que no ocurrió en la primera vez cuando los vocales hicieron observaciones a las preguntas originales y las reformuladas fueron enviadas directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sin el filtro del TSE. Son tres preguntas, dos sobre la subvención a combustibles y una sobre la reelección presidencial: