Suman las voces que piden declaratoria de desastre nacional por los incendios y porque continúan las quemas ilegales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los incendios no dan tregua y la logística resulta insuficiente. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Boris Bueno Camacho

Bolivia registra 5.663 focos de calor; 72% están en el departamento de Santa Cruz; Mesa demanda al presidente Arce declarar desastre nacional: hay 7 millones de ha. Quemadas; y, “biotecnología será aplicada en la siguiente campaña”: ministro confirma el uso de soya Intacta en el agro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bolivia registra 5.663 focos de calor; 72% están en el departamento de Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un informe sobre los focos de calor que hay en el territorio boliviano, que en gran porcentaje están distribuidos en el departamento de Santa Cruz. Kenny Quisbert, pronosticador del Senamhi, informó que en el territorio nacional hay 5.663 focos de calor, de los cuales 4.075; es decir, el 72% están en Santa Cruz, principalmente en la zona de la Chiquitania. Desde este sábado y hasta el miércoles de la próxima semana, habrá un aumento de temperaturas e incremento en la velocidad de los vientos, que serán perjudiciales pues son de ayuda para la reactivación de los incendios forestales. Bomberos continúan trabajando en la mitigación de estos focos de calor.

– Mesa demanda al presidente Arce declarar desastre nacional: hay 7 millones de ha. quemadas

Tras un encuentro nacional con jóvenes líderes de Comunidad Ciudadana, el jefe de esa alianza política, Carlos Mesa, emitió un pronunciamiento exigiendo al gobierno la declaratoria de desastre nacional debido a la crisis ambiental ocasionada por los incendios en la Amazonía y el Chaco. En un mensaje difundido este sábado en redes sociales, expresó una contundente advertencia: «El fuego nos está matando. Es una situación que no hemos vivido en toda nuestra historia». Bolivia ingresa al tercer mes de devastadores incendios en los departamentos de Beni y, sobre todo, Santa Cruz, donde los equipos de contención están desbordados y la ayuda internacional no es suficiente para controlar el fuego ni liberar a las poblaciones afectadas por el humo.

– Defensor de Pueblo alerta que crece la emergencia por los incendios e insiste que se declare desastre

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que día que pasa aumenta la emergencia por los incendios forestales y reiteró su pedido al Gobierno para que declare desastre nacional que permita salvar los bosques. “Reiteramos nuestro pedido de declaratoria de desastre nacional para extremar esfuerzos nacionales e internacionales que permitan salvar nuestros bosques”, expresó Callisaya a través de su cuenta X. “Nuestra casa se quema y crecen los incendios forestales”, así exhortó al presidente del Estado, Luis Arce, que declare desastre nacional por las afectaciones producidas por el fuego que impacta directamente a la población, pueblos indígenas y biodiversidad en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y recientemente La Paz.

– Incendios: Aprehenden en “flagrancia” a cinco personas; Del Castillo urge “todo el peso de la ley”

Cinco personas sindicadas de provocar incendios forestales fueron aprehendidas en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Catillo, pidió “todo el peso de la ley” contra los sindicados. “No nos vamos a cansar hasta que se haya vencido al fuego completamente. Pero lamentablemente, los esfuerzos que realizamos nunca serán suficientes si seguimos teniendo a los delincuentes libres”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Catillo, durante la entrega de equipamiento a bomberos voluntarios y bomberos de la Policía Boliviana. En ese marco, anunció que “ayer (viernes) hemos logrado la aprehensión de cinco personas en flagrancia en el municipio de San Ignacio de Velasco”.

– Hemos visto al entorno de Evo Morales ponerse nervioso”, dijo Montaño tras las declaraciones de Lima

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que el entorno del expresidente Evo Morales está “nervioso” tras la denuncia del exministro de Justicia, Iván Lima, de que la estatal venezolana PDVSA compró el carro que llegó a utilizar Evo Morales durante su marcha denominada “para salvar Bolivia”. “Hemos visto a la cúpula, al entorno de Evo Morales estar nervioso porque no solamente les ha venido esta noticia, sino también les ha llegado como un revés el tema de la CIDH”, dijo Montaño, en conferencia de prensa. El exministro Lima indicó ayer que PDVSA adquirió el vehículo en Bs 550 mil y que lo vendió en Bs 100 mil a una joven de 21 años. La exautoridad sostuvo que el pueblo venezolano debe ver cómo se usan sus recursos.

– Reyes Villa llega a Santa Cruz en busca de apoyo para su partido con miras a 2025

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó este sábado a Santa Cruz en busca de apoyo para la conformación de su nuevo frente político Autonomía Para Bolivia – Súmate. Reyes Villa necesita recolectar, al menos, 106.000 firmas para que se convierta en un frente político de alcance nacional y así pueda participar de las elecciones generales de 2025. “El día de hoy iniciamos la inscripción acá en esta bella tierra cruceña. Ayer iniciamos en Cochabamba. Esperamos llenar muy pronto las 106.000 firmas para que seamos un partido nacional y podamos llevar a la mejor gente de cada una de las regiones del país, porque se trata de cambios estructurales que tiene que haber en al país para que todos trabajemos”, dijo el burgomaestre.

– Romero: Pérdida de ingresos al país por exportación de gas, exige cambio de matriz energética y productiva

La exportación de gas natural es uno de los pilares de la economía boliviana; la pérdida del mercado argentino es un “golpe” a la misma, que ahora para poder paliar la situación es necesario hacer un cambio en la matriz energética y productiva del país, señaló el analista Luis Fernando Romero. “Se debe buscar un repunte en los minerales, pero sobre todo cambiar la matriz energética y productiva. A corto plazo, no se va a suplir los ingresos que se están perdiendo por la exportación de gas natural ”, indicó el experto. Bolivia exportó gas a la Argentina por un valor de $us 18.964 millones, desde el 2007 a septiembre del 2024, contrato que debía concluir el 2026, pero que se interrumpió debido a que el país no tiene las reservas suficientes.

– Senadores del MAS exigen al Gobierno develar certificación de reservas de gas antes de hablar de vender más a Brasil

Los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi y Luis Adolfo Flores, por separado, exigieron al gobierno de Luis Arce develar la certificación de reservas de gas reales antes de hablar de una supuesta mayor exportación a la República del Brasil, esto tras la finalización del contrato con la Argentina. Ajpi, senador arcista, subrayó que en el mercado internacional siempre hay oportunidades de vender hidrocarburos, pero se debe reaalizar una evaluación de las reservas de gas, debido a que desde los gobiernos neoliberales siempre mintieron sobre las reservas de hidrocarburos. “Entonces, si tenemos gas para 10 años, pues debemos estar con una reserva de 3 a 4 TCF (trillones de pies cúbicos)” declaró Ajpi.

– “Biotecnología será aplicada en la siguiente campaña”: ministro confirma el uso de soya Intacta en el agro

“La biotecnología va y va a ser aplicada en el evento (en soya) Intacta”, sostuvo este viernes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, respecto al uso de esta semilla mejorada que está a la espera de aprobación por parte del sector productivo. A decir de la autoridad, la biotecnología ya es una decisión del presidente Luis Arce y su gabinete, un tema que se ha trabajado de la mano de los productores y los empresarios, lo cual se puede materializar ya en la siguiente campaña. Desde instituciones como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advierten que la coyuntura política incidió en que no se dé el avance en torno a este asunto que el Gobierno vienen manejando a través del gabinete agropecuario.

– Tráfico de armas Santa Cruz: Exdirector de Naabol fue liberado con medidas sustitutivas

El exdirector de Naabol Santa Cruz, Ronald Callejas, podrá defenderse en libertad, tras ser beneficiado con medidas sustitutivas por el caso de tráfico de armas. Su abogado, Jorge Sartori, dio a conocer que su defendido ratificó su compromiso para colaborar con la investigación. “Él ratificó su compromiso ante el juez de que va a aportar en todo a la investigación y se va a someter a todos los llamados que al autoridad fiscal o jurisdiccional”, aseguró Sartori. Durante su cautelar, el exdirector de Naabol, negó conocer el contenido del cargamento. “Él manifestó que no conocía el contenido del cargamento, mucho menos que tenían estos artefactos”, afirmó. El Ministerio Público tiene 6 meses para las prubas periciales y las testificales.