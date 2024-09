Tahuichi denuncia que en el gobierno de Evo Morales dejó en “absoluta” indefensión a vocales del TSE para chantajearlos

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral afrontan una presión constante de organizaciones políticas como el MAS-IPSP que afronta una fractura interna entre dos corrientes: arcistas y evistas.

La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, denunció que en el gobierno de expresidente Evo Morales, concretamente en 2010, se dejó en “absoluta” indefensión legal a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al excluirlos de la ley que otorga juicios de privilegios a expresidentes, miembros del órgano Judicial y otras autoridades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

“Quiero denunciar públicamente que el año 2010, el gobierno de Evo Morales dejó en absoluta vulnerabilidad y en absoluta indefensión a los vocales del Tribunal Supremo Electoral porque no se nos incluyó en la Ley 044 que le da un blindaje al presidente del Estado, le da un blindaje al Vicepresidente, a los magistrados del órgano Judicial, a los magistrados del Tribunal Constitucional que por cierto no es órgano, al Fiscal General, pero a los vocales del Tribunal Supremo Electoral no los incluye en la Ley 044, los deja en absoluta vulnerabilidad”, denunció anoche en una entrevista con la red Uno.

La Ley 044 fue promulgada el 8 de octubre de 2010 y regula el “Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”.

Con esta norma, las autoridades amparadas no son juzgadas en tribunales ordinarios sino en un juicio de privilegio que se desarrolla en el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Voy a decir de frente, esto obedece a una política premeditada de tener vocales marioneta, vocales títeres, vocales fácilmente ‘presionables’ a la política, por eso en abril de este año hemos presentado un proyecto de ley para que incorpore a los vocales del TSE a la ley 044, pero hasta hoy día existen oídos sordos y un silencio cómplice de parte del órgano Legislativo”, denunció Tahuichi.

Los miembros del órgano Electoral en Bolivia denunciaron que son víctimas de un acoso permanente de organizaciones políticas por lo que buscan un escudo legal para poder ejercer sus funciones sin ninguna presión de juicios penales.

La pugna interna del MAS-IPSP es una de las que hasta ahora ha generado una mayor presión para los vocales electorales. Tanto la corriente evista como la arcista se atribuyen la legalidad de congresos de renovación de directivas pese a que no tienen el reconocimiento del TSE.

La marcha dirigida por el expresidente Evo Morales que ayer llegó a la ciudad de La Paz, entre sus demandas principales, demanda el reconocimiento del congreso del MAS evista en la que el exmandatario fue elegido como candidato único del partido para las próximas elecciones presidenciales.