Torneo Clausura: ¿Cuáles son los partidos que se reprogramarán de la fecha 17?

Villegas ha convocado a un total de 28 jugadores para esta importante etapa, incluyendo a seis futbolistas de Bolívar y Always Ready , cuatro de The Strongest , dos de Oriente Petrolero y uno de Wilstermann y FC Universitario . Además, ocho legionarios completan la lista. Este llamado anticipado refleja la estrategia del cuerpo técnico para contar con más días de entrenamiento antes de recibir a Colombia y visitar a Argentina .

Sin embargo, se prevé que varios encuentros sean reprogramados debido a la convocatoria. Los partidos que no se jugarán incluyen importantes duelos como Always Ready contra Royal Pari, The Strongest frente a Wilstermann, FC Universitario contra Oriente Petrolero y Real Tomayapo contra Bolívar.