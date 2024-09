Transporte libre de La Paz se declara en estado de emergencia ante anuncio de bloqueos

Limbert Tancara anuncia un ampliado de emergencia para definir medidas si se materializa la medida de los aliados de Evo Morales

eju.tv / Video: Bolivia Tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El transporte libre de La Paz se declaró en estado de emergencia ante el anuncio de sectores afines a Evo Morales de iniciar el bloqueo de caminos el próximo lunes 30 de septiembre, medida que afectará a toda la población boliviana y sobre todo a ese sector, afirmó el secretario ejecutivo de este gremio, Limbert Tancara, quien hizo un llamado al expresidente y sus acólitos para que consideren el impacto de sus acciones a la economía nacional por una nueva escalada de conflictos en el país.

El dirigente rechazó el fin de la medida anunciada por los sectores sociales que responden al ala dura del Movimiento al Socialismo (MAS), porque solo tiene un afán político partidario ya que la denominada ‘marcha para salvar Bolivia’, que llegó el pasado lunes 23 a la sede de Gobierno después de siete días de caminata, no dio a conocer ninguna petición de carácter económico, tal cual fue su supuesto objetivo, y solamente se enfocó en el pedido de renuncia de ministros del gabinete de Luis Arce Catacora.

“Nosotros trabajamos de manera independiente y todo tipo de bloqueo en el departamento de La Paz y en todo el territorio nacional afecta al sector de autotransporte, por eso nosotros rechazamos contundentemente que por un aspecto político puedan estar amenazando a nuestros compañeros, porque van a afectar el bolsillo de este humilde sector, por eso, creo que es necesario evaluar (el gobierno) esta situación y tomar medidas legales, porque van a afectar la libre transitabilidad y el derecho al trabajo”, apuntó.

El Pacto de Unidad afín a Evo Morales se reunirá este jueves en Cochabamba para definir nuevas medidas de presión contra el gobierno de Luis Arce. Sin embargo, el sector radical del MAS ratificó un bloqueo nacional de caminos a partir del 30 de septiembre si su pliego de peticiones no es atendido. La molestia del bloque ‘evista’ surge debido a la falta de respuesta del Gobierno a las demandas presentadas por los aliados del exmandatario como la destitución de ministros observados por este grupo político.

Al respecto, el dirigente del transporte libre paceño recordó que, en el anterior bloqueo del sector radical del partido en función de gobierno de enero pasado, los choferes tuvieron días bastante difíciles, porque tuvieron que pasar varias penurias en las carreteras y se vieron afectados ostensiblemente porque los cercos impidieron el cumplimiento de contratos, aspecto que significó que incluso los obligó a resarcir económicamente a sus clientes, además de la afectación a las miles de familias que dependen del trabajo de este grupo económico.

“Estamos hablando de más de 45 mil familias, de 45 mil compañeros que son directa o indirectamente son afectados, algunos prestan el servicio interdepartamental, interprovincial y el sector urbano; si hay un bloqueo no van a pasar los cisternas que trasladan combustible y al no haber combustible en las urbes automáticamente el sector del autotransporte no trabaja, porque necesitamos de la gasolina para trabajar; 45 mil compañeros que tenemos una ganancia de 200 bolivianos diarios, es una millonada el perjuicio”, destacó.

Tancara afirmó que no es justo con el pueblo boliviano que, por el capricho de una persona que busca su habilitación como candidato en las elecciones nacionales de 2025, se afecte a la economía de toda la población y que, tan solo con el anuncio de los bloqueos, los surtidores se verán llenos de vehículos ante la posibilidad de que se altere el suministro normal de combustible, aspecto que agravará la ya difícil situación económica que atraviesa el país en su conjunto.

El dirigente anunció también que se convocará a un ampliado de emergencia del autotransporte para tomar determinaciones si se materializa el bloqueo de caminos anunciado por Evo Morales a quien criticó por tener una doble moral, debido a que asegura que su marcha fue para dar una solución a los problemas que atingen a los bolivianos; pero, en la práctica, hace lo contrario, porque con las medidas que tomarán sus seguidores se afectará aún más al grueso de la población nacional.